Hana Hope¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBetween The Stars¡Ù¤è¤ê¡¢jo0ji¤È¶¦ºî¤·¤¿¡Ö¥Õ¥êー¥Ðー¥É¡×Àè¹ÔÇÛ¿®·èÄê

■「初の楽曲提供がHanaちゃんで本当に良かったと思う。またつくりましょ」(jo0ji)

Hana Hopeが、3月19日にリリースするメジャー1stアルバム『Between The Stars』より、鳥取県出身のアーティスト・jo0ji(ジョージ)の初の楽曲提供となる「フリーバード」を3月5日に先行配信リリースすることが決定した。

新曲「フリーバード」は、作曲をjo0ji、作詞をjo0jiとHana Hopeが共作し、編曲を江崎文武(崎は、たつさきが正式表記)・jo0jiが手掛けた楽曲。

Hana Hopeは、今回のいきさつと曲について「jo0jiさんのライブを初めて観たときに、声とメッセージの力強さに圧倒されて、それからファンになり、いつしか曲をお願いできたらと考えていました。『フリーバード』は、私が高校生活最後の年を迎えて、家族との関係や自分の将来について、悩み揺れ動きながらも答えを見出していく、そんな様子を歌った曲です。jo0jiさんの背中を押してくれるような優しい歌詞とメロディが、すごく魅力的な曲に仕上がったと思います」とコメント。

jo0jiは「普段からいちファンとしてHana Hopeを聴いていたので、お話をもらったときは本当に嬉しかった。Hanaちゃんと一緒に作詞や曲の展開を考える作業は自分にとってはじめてのことだらけでとても楽しい時間でした。初の楽曲提供がHanaちゃんで本当に良かったと思う。またつくりましょ」とコメントを寄せている。

今回の発表にあわせてアルバム『Between The Stars』のジャケット写真と、新しいアーテイスト写真が公開された。

どちらもアートディレクターの大楠孝太朗が手掛け、星々の間に佇むような姿が印象的なアルバムジャケット、星の光に照らされた幻想的な空間に凛と立つアーティスト写真、それぞれにアルバムの内容を象徴するようなデザインに仕上がっている。

ニューアルバム『Between The Stars』は、「Fate/Grand Order」Memorial Movie 2023テーマソングに抜擢されたメジャーデビューシングル「flowers」や、「消えるまで」(TVアニメ『はめつのおうこく』オープニングテーマ)や「旅のゆくえ」(TVアニメ『狼と香辛料MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』OPテーマ)、「アカイロ」(TVアニメ『七つの大罪黙示録の四騎士』エンディングテーマ)に加えて、ゴウンドウトモヒコが作曲・編曲で提供した「たゆたう」(『モネ連作の情景』展覧会イメージソング)、cero高城晶平(「高」は、はしごだかが正式表記)作詞・作曲の提供曲「Rain Or Shine」、シャッポがレコーディングに参加した「サマータイム・ブルース」など、デビュー以降にリリースされた楽曲が収録される。

Hana Hopeは、アルバム『Between The Stars』のリリースにあわせて、2023年3月にデジタルリリースされたデビューアルバム『HUES』の初パッケージ化も決定している。『HUES』は2023年Music Magazine年間ベストJポップ/歌謡曲アルバム2位に選出されるなど音楽ライターや音楽マニアからの評価も高い作品で、CD特典としてデビューまでの客演コラボ曲を集めたボーナスディスク付きでリリースされる。

さらに、アルバムのリリースを受けて、4月20日に東京・Shibuya WWWでワンマンライブの開催も決定。メジャー1stアルバム『Between The Stars』のリリースを受けて開催されるこのライブは、現在プレイガイド先着先行で12月23日23時59分まで販売中だ。

リリース情報

2024.12.04 ON SALE

SINGLE「アカイロ」

2025.03.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「フリーバード」

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『Between The Stars』

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『HUES』

Hana Hope OFFICIAL SITE

https://lit.link/hanahope