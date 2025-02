東京マリオットホテル1階レストラン「Lounge&Dining G(ラウンジ アンド ダイニング ジー)」に「HARUMEKU Afternoon Tea -Strawberry × White Chocolate-」が登場。

埼玉県発のブランドいちご「あまりん」「べにたま」とホテル自家製ホワイトチョコレートのマリアージュが楽しめるアフタヌーンティーです☆

東京マリオットホテル「Lounge&Dining G」HARUMEKU Afternoon Tea -Strawberry × White Chocolate-(ハルメク アフタヌーンティー ストロベリー×ホワイトチョコレート)

料金:1名 7,500円(税・サ込)

提供期間:2025年3月1日(土)〜 4月30日(金)

予約:2日前までの事前予約制

提供時間:13:00〜/15:30〜

提供店舗:東京マリオットホテル1F「Lounge&Dining G」

都会の中でも自然豊かな御殿山で、四季の移ろいを感じながら楽しめる東京マリオットホテルのアフタヌーンティーとして「HARUMEKU Afternoon Tea -Strawberry × White Chocolate-」が登場。

練乳いらずといわれるほど甘みが強い「あまりん」と、甘みと酸味のバランスのとれた味わいが特徴の新品種いちご「べにたま」、ホテル自家製ホワイトチョコレートを主役にした、それぞれの味わいを存分に堪能できるスイーツとセイボリーがテーブルに並びます。

スイーツスタンドには「あまりん」を用いたパフェやケーキ、「べにたま」をたっぷりと楽しめるタルトやクレームブリュレなど、それぞれのいちごのおいしさを引き出した8種がラインナップ。

パティシエがいちごとの相性を見極め作り上げた上品な甘さのホワイトチョコレートと、「あまりん」「べにたま」が織りなす見た目も味わいも春らしい品々が届けられます。

スイーツ<上段>:あまりんとホワイトチョコレートのパフェ/あまりんのフレジェ/ホワイトチョコレートといちごのムース/ホワイトポッピンチョコレート

スイーツスタンドの上段には、食べた瞬間に際立つ強い甘みとほのかな酸味が特徴的な埼玉県オリジナルのいちご品種「あまりん」を使ったスイーツをレイアウト。

ホワイトチョコレートを使ったスイーツとして、ムースとポッピングチョコレートも提供されます。

あまりんとホワイトチョコレートのパフェ

白と赤のコントラストが印象的な「あまりんとホワイトチョコレートのパフェ」

フレッシュなあまりんにホワイトチョコレートのクリーム・ビスキュイ生地・いちごのジュレを重ねたグラスデザートです。

あまりんのフレジェ

大粒な「あまりん」の断面が目を引くフレジェ。

ミルクの風味たっぷりの自家製ホワイトチョコレートのバタークリームがぎっしりと詰まっています。

ホワイトチョコレートといちごのムース

ピンクに輝くグラサージュをまとったホワイトチョコレートのムース。

センターにいちごのコンポートが閉じ込めてあります。

ホワイトポッピンチョコレート

トップにドライのフランボワーズがあしらわれた「ホワイトポッピンチョコレート」

自家製ホワイトチョコレートのガナッシュを閉じ込めた、ロリポップを模した形がキュートなチョコレートです。

スイーツ<下段>:いちごガナッシュサブレ/べにたまとピスタチオのクレームブリュレ/べにたまのタルト/スコーンショコラ・ホワイト いちごのコンフィチュール添え

2023年冬から本格的に流通が始まった、新しい埼玉県オリジナルのいちご品種「べにたま」を使ったスイーツが、スイーツスタンドの2段目に登場。

大粒で高い糖度を誇りながらも爽やかな酸味も持ち合わせ、噛むほどに芳醇な香りが口いっぱいに広がります。

いちごガナッシュサブレ

かわいらしいピンクのサブレで挟んだ「いちごガナッシュサブレ」

いちごの味わいを忍ばせたホワイトチョコレートのガナッシュがサンドされています。

べにたまとピスタチオのクレームブリュレ

真っ白な中の果肉と真っ赤な表面のコントラストの美しさも特徴的な「べにたま」を使った「べにたまとピスタチオのクレームブリュレ」

コク深いピスタチオの風味が濃厚なクレームブリュレと、みずみずしいフレッシュのべにたまが織りなす春らしい味わいが堪能できます。

べにたまのタルト

春の訪れを感じさせる、色鮮やかな「べにたまのタルト」

カスタードクリームにフレッシュなべにたまを合わせたタルトです。

スコーンショコラ・ホワイト いちごのコンフィチュール添え

甘酸っぱいいちごのコンフィチュールとともに味わうスコーンショコラ・ホワイト。

卵不使用ながらしっとりとした食感を生み出すよう粉の配合からこだわり抜いたスコーンに自家製ホワイトチョコレートが練り込んであります。

軽食(セイボリー):海老と帆立のサラダ/クラムチャウダー/牛蒡と蓮根のキッシュ 生ハム添え/ビーフパストラミとポテトサラダのスティックサンド

「あまりん」や「べにたま」、ホワイトチョコレートとも相性抜群なセイボリー。

海老と帆立のサラダなど4種類が提供されます。

海老と帆立のサラダ

海老と帆立に春野菜を合わせた「海老と帆立のサラダ」

フランボワーズドレッシングの酸味が効いたサラダです。

クラムチャウダー

桜の花びらをのせた「クラムチャウダー」

あさりや玉ねぎなど素材のうま味を引き立てた真っ白なクリームスープです。

牛蒡と蓮根のキッシュ 生ハム添え

根菜の食感を楽しめる「牛蒡と蓮根のキッシュ 生ハム添え」

牛蒡と蓮根を使ったキッシュに、やわらかく塩味の効いた生ハムが添えてあります。

ビーフパストラミとポテトサラダのスティックサンド

ワンハンドで楽しめる「ビーフパストラミとポテトサラダのスティックサンド」

優しい味わいのポテトサラダにパストラミビーフを合わせたサンドウィッチです。

紅茶、ハーブティーまたはコーヒー

・「TWG Tea」 ティーセレクション8種

・コーヒーバリエーション5種

紅茶、ハーブティーまたはコーヒーは、銘柄が変更できるほか、おかわりも自由。

自分好みのスイーツやセイボリーとのペアリングが楽しめます。

都会の喧騒から離れ落ち着いた御殿山の地で楽しめる、いちごとチョコレートが織りなす春めくティータイムメニュー。

東京マリオットホテル「Lounge&Dining G」にて2025年3月1日より提供される「HARUMEKU Afternoon Tea -Strawberry × White Chocolate-」の紹介でした☆

※提供内容は変更になる場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post いちごとホワイトチョコのマリアージュを楽しむアフタヌーンティー!東京マリオットホテル「Lounge&Dining G」 appeared first on Dtimes.