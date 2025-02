【ワンダーフェスティバル2025[冬]】開催日時:2月9日 10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料:当日券 4,000円※小学生以下無料・要、保護者同伴

2月9日に幕張メッセで開催された、総合造形イベントの「ワンダーフェスティバル2025[Winter]」。その中で、複数のメーカーの作品が一ヵ所にまとまってみられるよな形になっていたのが、あみあみホビーキャンプのブースだ。

こちらで参加しているメーカーの数を上げるだけでも膨大になってしまうのだが、今回が初展示となる新作のフィギュアが大量にお披露目されていたこともあり、注目度も高かった。今回は同ブースに展示されていたフィギュアを3回に分けてご紹介しているが、本稿ではその中からAniGiftとGOLDENHEAD PLUS、RIBOSE、オーキッドシード、アリスグリントという5つのメーカーの作品をピックアップしてお届けする。

AniGift

【勝利の女神:NIKKE-クラウン-ネイキッドキング】

AniGiftから原型初公開として展示されていたのが、1/7スケールフィギュアの「勝利の女神:NIKKE-クラウン-ネイキッドキング」だ。彩色も施されている状態ではあったが、まだ監修中ということで発売時は一部変更が入る可能性もある。

さてこちらのクラウンだが、今回は特別衣装のネイキッドキングのときのイラストを元に立体化が行われている。元の絵では煌びやかでゴージャスな雰囲気で描かれていたが、まさしくそのイメージにそぐわず細かなエフェクトも含めて再現されている。

GOLDENHEAD PLUS

【ハイスクールD×D リアス レースクイーンver.】

GOLDENHEAD PLUSより発売される1/3.5スケールフィギュアの「ハイスクールD×D HERO リアス レースクイーンver.」が、デコマスで初公開されていた。一般的な1/7スケールフィギュアの約2倍の大きさということもあるが、間近で見るとかなり大きく感じる。

背中側で流れるように揺らめいている赤い長い髪や、腰を捻ってこちらに振り向いているようなポーズなど、フィギュアらしい魅力が詰め込まれている印象だ。また、白い肌とエナメルの衣装との素材の違いもよく出ており、なかなか素晴らしい仕上がりになりそうである。それに加えて、手に持った黄色い傘など小物類もしっかりと作り込まれているところもポイントだ。

GOLDENHEAD PLUSからは、ほかにも「『うちのねこが女の子でかわいい』1/6スケールフィギュア「きなこ」~あそんでVer.~」や「Free style先生オリジナルキャラクター Station 結月」、「アズールレーン プリンツ・ハインリヒ」、「rurudo先生オリジナルキャラクター ラビ」、「みわべさくら先生オリジナルキャラクター アリサ」、「ブルーアーカイブ プラナ」なども展示されていた。

原型が初公開された「『うちのねこが女の子でかわいい』1/6スケールフィギュア「きなこ」~あそんでVer.~」

こちらも原型が初公開の「Free style先生オリジナルキャラクター Station 結月」

「アズールレーン プリンツ・ハインリヒ」のデコマスが初公開されていた

原型初公開の「rurudo先生オリジナルキャラクター ラビ」

原型初公開の「みわべさくら先生オリジナルキャラクター アリサ」

こちらはデコマスが初公開された「ブルーアーカイブ プラナ」だ

RIBOSE、オーキッドシード

発売時期は未定だがRIBOSEの1/7スケールフィギュア「アズールレーン アンカレッジ バニー(仮)Ver.」が展示。また、オーキッドシードからは、「ネコぱら」のバニラとショコラの「マイクロビキニメイドver.」や近日案内が開始される「まいてつLast Run!! ハチロク」も展示されていた。

RIBOSEから発売される1/7スケールフィギュア「アズールレーン アンカレッジ バニー(仮)Ver.」

オーキッドシードの「ネコぱら バニラ マイクロビキニメイドver.」と「ネコぱら ショコラ マイクロビキニメイドver.」

同じくオーキッドシードから発売される1/6スケールフィギュアの「まいてつLast Run!! ハチロク」

アリスグリント

アリスグリントから発売予定のアイテムとして、「アズールレーン ケルサン ホーリー・ランニング」や「アズールレーン マサチューセッツ ドレッシービューティー」、「天色*アイルノーツ シャーリィ・ウォリック」、「天色*アイルノーツ 真咲・ガイヤール」、「PARQUET 茨木リノ」、「PARQUET 城門ツバサ」、「喫茶ステラと死神の蝶 明月栞那」、「喫茶ステラと死神の蝶 墨染希」、「喫茶ステラと死神の蝶 四季ナツメ」、「アリア&タマ」、「もんむすくえすと! ぱらどっくすRPG アルマエルマ illustration by クール教信者」も出展されていた。

近日受注が開始される1/7スケールフィギュアの「アズールレーン ケルサン ホーリー・ランニング」

1/7スケールフィギュアの「アズールレーン マサチューセッツ ドレッシービューティー」は原型が展示されていた

現在監修中の1/7スケールフィギュア「天色*アイルノーツ シャーリィ・ウォリック」

1/7スケールフィギュアの「天色*アイルノーツ 真咲・ガイヤール」は原型が展示

デコマスが初公開された1/7スケールフィギュアの「PARQUET 茨木リノ」

1/7スケールフィギュア「PARQUET 城門ツバサ」もデコマスが初公開

1/7スケールフィギュアの「喫茶ステラと死神の蝶 明月栞那」はデコマスが展示

制作が決定し今回が初展示となったのが、1/7スケールフィギュアの「喫茶ステラと死神の蝶 墨染希」だ

こちらは1/3.5スケールフィギュアの「喫茶ステラと死神の蝶 四季ナツメ」だ

現在監修中の1/7スケールフィギュア「Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士として暮らしてます アリア&タマ」

1/7スケールフィギュアの「もんむすくえすと! ぱらどっくすRPG アルマエルマ illustration by クール教信者」は原型が展示されていた

(C)SHIFT UP Corp.

(C) 石踏一榮・みやま零/株式会社KADOKAWA刊/ハイスクールD×D HERO製作委員会

(C)しま原

(C)Free style yohan1754

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C) rurudo

(C)みわべさくら

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)NEKO WORKs

(C)Lose

(C)2013 YUZUSOFT/JUNOS INC.

(C)2021 YUZUSOFTSOUR/JUNOS INC.

(C)2019 YUZUSOFT / JUNOS inc.

(C)東雲太郎・銀翼のぞみ・夜ノみつき/白泉社/ベヒ猫製作委員会

(C)とろとろレジスタンス