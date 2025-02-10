¡ØºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡Ù¤Ë¤Ê¤¼¡È¾Â¡É¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ Ç¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍ×°ø¤òÉ³²ò¤¯
¡¡¸ø³«¤«¤é1¥«·îÈ¾°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ Ç¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº ¥É¥¯¥¿¥±Ç¦¼ÔÂâºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡Ù¡Ë¤¬2·î3ÆüÈ¯É½¤Î¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¡¢ºÆ¤Ó3°Ì¤Þ¤Ç¾å¾º¡£2·î10ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â6°Ì¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥í¥ó¥°¥é¥ó¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢½µÂØ¤ï¤ê¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë·à¾ìÆÃÅµ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç¤¤¤¡£
»²¹Í¡§¡Ø·à¾ìÈÇ Ç¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº ¥É¥¯¥¿¥±Ç¦¼ÔÂâºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡ÙÅÚ°æÀèÀ¸¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¸ø³«
¡¡ËÜºî¤Ç¡È¾Â¤Ã¤¿¡É¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¥°¥Ã¥º¤ÏÂ¾¤Î¥¢¥Ë¥á¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤¡£²áµî¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥°¥Ã¥º¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²Á³Ê¤¬¤Ä¤¡¢·à¾ìÇäÅ¹¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥Ã¥º¤Ï¸ø³«¸å¤¹¤°¤Ë¸Ï³é¡£1·î17Æü¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤¿¥Ê¥ó¥¸¥ã¥¿¥¦¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âÂ¨ÊªÈÎ¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¡¢¸½ºß¤â¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÁ´¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤Î·çÉÊ¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£¤½¤ó¤ÊÇØ·Ê¤â¤¢¤Ã¤ÆËè½µ¥é¥ó¥À¥à¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë±Ç²èÆÃÅµ¥°¥Ã¥º¤Ï¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥ê¥Ôー¥¿ー¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÀâÌÀ¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¡ØºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·Â³¤±¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óºîÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤¢¤ë¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ë¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ Ç¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº ¥É¥¯¥¿¥±Ç¦¼ÔÂâºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡Ù¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÈÂç¿Í¸þ¤±¤Ê¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¡ØÇ¦¤¿¤Þ¡Ù¡É¤È¤·¤Æ
¡¡ËÜºî¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡¢¥×¥í¥Ã¥È¤Î¥·¥ê¥¢¥¹¤µ¤À¡£¥¿¥½¥¬¥ì¥É¥Ç¦¼ÔÂâ¤Î½ôÀôÂºÆàÌç¤Ë·èÆ®¤ò¿½¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿ÅÚ°æÈ¾½õ¤¬¡¢Àî¤ËÍî¤Á¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤ÆÆ¬¤ò¶¯ÂÇ¤·µ²±¤ò¼º¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èà¤¬¡¢Ç¦½Ñ³Ø±à¤ÎÂÐÎ©ÀªÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥É¥¯¥¿¥±Ç¦¼ÔÂâ¤Î·³»Õ¡ÈÅ·µ´¡É¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£ËÜºî¤Î¸¶ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤Ï¡¢È¯É½Åö»þ¤«¤éÌ¡²è¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥·¥ê¥¢¥¹¤µ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸½¤Ë¡¢±Ç²è¤Ç¤Ï¥·¥êー¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤¡ÈÎ®·ìÉ½¸½¡É¤â¤¢¤ê¡¢Å·µ´¤ÈÏ»Ç¯À¸¤é¤ÎÌ¿¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ï¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¡¢Ç¦½Ñ³Ø±à¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¥®¥ã¥°¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤¯¡ØÇ¦¤¿¤Þ¡Ù¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¤Ï¼¼Ä®»þÂåËö´ü¡£¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ÎÀï¹ñ»þÂå¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¤æ¤¯¤æ¤¯¥¿¥½¥¬¥ì¥É¥Ç¦·³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤Î¾ë¤Ë»Å¤¨¤¿¤ê»³ÅÄÍøµÈ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Ç»Å»ö¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¾ï¤ËÌ¿¤¬´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢Ï»Ç¯À¸¤Ê¤É¤Î¾åµéÀ¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼Â½¬¤ÇÅ¨¤Î¾ë¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Ç¦½Ñ³Ø±à¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¾åµéÀ¸¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¿ô¤¬¸º¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢³ØÈñ¤¬Ê§¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢²È¶È¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ç¼¤á¤ëÀ¸ÅÌ¤¬½Ð¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï²ø²æ¤ò¤·¤ÆÇ¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤¿¤ê¡¢Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¤·¤¿À¸ÅÌ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢Ç¦¼Ô¤¬´í¸±¤Ê»Å»ö¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÇ¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ëÌ¤Íè¤¬¤Ï¤Ê¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¤»Ò¶¡¤â¹â¤¤³ØÈñ¤òÊ§¤Ã¤¿¤¦¤¨¤ÇÆþ³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿©¤¤¤·¤óË·¤Î¤·¤ó¤Ù¥ñ¤Ï¼Â²È¤¬ºæ¤ÎÂçËÇ°×¾¦¡ÖÊ¡ÉÙ²°¡×¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ü¥ó¥Ü¥ó¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤¬Ç¦½Ñ³Ø±à¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¡Ê¤·¤ó¤Ù¥ñ¤Ë¡Ëµ¡ÉÒ¤µ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Éã¤Î°Õ¸þ¤À¤Ã¤¿¡£¹ë¾¦¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤âÄã¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤³¤Î»þÂå¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆÍÁ³»à¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¿Æ¤¬¹â¤¤³ØÈñ¤òÊ§¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤òÇ¦½Ñ³Ø±à¤ËÆþ³Ø¤µ¤»¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Î©ÇÉ¤ÊÇ¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á°Ê¾å¤Ë¡¢¡ÈÀ¸¤±ä¤Ó¤ë½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¡ØºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥·¥Ó¥¢¤Ê»þÂå¤òÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¯¥¿¥±Ç¦¼ÔÂâ¼óÎÎ¤Ç¤¢¤ëÉ£ÅÄÈ¬ÊýºØ¤âËÜºî¤Ç¤ÏÅÚ°æÆ±ÍÍ¤ËÆ¬¤ò¶¯ÂÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Èºã¤¨¤Æ¡É¤·¤Þ¤¤¡¢ÍðÂÀÏº¡¢¤¤ê´Ý¡¢¤·¤ó¤Ù¥ñ¤òÅ·µ´¤ËÀÚ¤ê»¦¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ÉáÃÊ¤«¤éÇ¦½Ñ³Ø±à¤ÈÅ¨ÂÐ´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»Ò¶¡¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤ò±Þ¤ï¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉÁ¼Ì¤«¤é¡¢¡ÈËÜÍè¤Ï¡É¤³¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ë¡ÖÍð¡¦¤¤ê¡¦¤·¤ó¡×¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅÚ°æÁÜº÷»þ¤Ë²ø²æ¿ÍÃµ¤·¤«¤é°äÂÎÃµ¤·¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤è¤¦¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¾åµéÀ¸¤ä¡¢Å·µ´¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÚ°æ¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤¹¤ë»¨ÅÏº«ÆàÌç¤ÎÈ½ÃÇ¤Ê¤ÉÂç¿Í¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¼þ¤ê¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ï¥·¥Ó¥¢¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥¯¥¿¥±¤Î¾ë²¼Ä®¤Ë¹¤¬¤ëÉÏº¤¤ä¡¢ÀïÁè¸É»ù¤Ç¤¢¤ë¤¤ê´Ý¤Î²áµî¤ÎÉÁ¼Ì¤¬¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë°ì±þÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é²¿¤È¤Ê¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¾Ü¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö»Ò¶¡¸þ¤±ºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×´Õ¾Þ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥®¥ã¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢»É¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ½¾Íè¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»É¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î²òÁüÅÙ¤¬¤è¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ëÉÁ¼Ì¤À¡£
¡¦²¿²ó¤â´Ñ¤ë¤³¤È¤Ç¿¼·¡¤ê¤Ç¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÉÁ¼Ì¤ä¥Ç¥£¥Æー¥ë
¡¡É®¼Ô¤â¡ØºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡Ù¤ò5²ó¥ê¥Ôー¥È¤·¤¿¤¬¡¢²¿ÅÙ´Ñ¤Æ¤âÌÌÇò¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤È¤³¤í¤ËËÜºî¤Î¤¿¤À¤Ê¤é¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£´Ñ¤ì¤Ð´Ñ¤ë¤Û¤ÉºîÉÊ¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¤Ä¤Þ¤ê¡Ä¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¡È¾Â¡É¤ò»×¤ï¤»¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÅÚ°æ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿½ôÀôÂºÆàÌç¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤È¤ë¤¿¤á¡¢¶õ¤¤Î½Ð¤¿1Ç¯¤ÏÁÈ¤ÎÎ×»þÃ´Ç¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»¨ÅÏº«ÆàÌç¡£Èà¤Ï¥¿¥½¥¬¥ì¥É¥Ç¦·³¤ÎÁÈÆ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢·àÃæ¶þ»Ø¤ÎºÇ¶¯¥¥ã¥é¤À¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬1Ç¯¤ÏÁÈ¤Î¤è¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ë¼êÎ¢·õ¤ÎÅê¤²Êý¤ò¶µ¤¨¤ë»þ¡¢¤ª¤½¤é¤¯Íø¤¼ê¤È»×¤ï¤ì¤ë±¦¼ê¤ò»È¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸åÅ·µ´¤Î°Å»¦¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¤³¤í¤ò»³ÅÄÍøµÈ¤ÈºùÌÚÀ¶±¦±ÒÌç¡¢¼ã²¦»û´ªÊ¼±Ò¤ËÂ»ß¤á¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤ÏÍø¤¼ê¤òÉõ¤¸¡¢º¸¼ê¤ÈÂ¤Î¤ß¤ò»È¤Ã¤Æ±þÀï¤¹¤ë¤Î¤À¡£ÍøµÈ¤â¡Ö¼ê²Ã¸º¤ò¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë»¨ÅÏ¤Î¼ÂÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬±®¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ·µ´¤Ï6Ç¯À¸¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿ºÝ¡¢Èà¤é¤¬Ç¦½Ñ³Ø±à¤ÎÀ¸ÅÌ¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¤Þ¤Ç¤Ïº¸¼ê¤Ç¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï±¦¼ê¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê±¦¼ê¡ÊÍø¤¼ê¡Ë¤Ç¤ÎÀïÆ®¤Ï¡È»¦¤·¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤À¤«¤é»¨ÅÏ¤âºÇ¸å¡¢Å·µ´¤òÁÀ¤Ã¤¿ºÝ¤ËÆÇ¤òÅÉ¤Ã¤¿¼êÎ¢·õ¤ò±¦¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±¦¼ê¡¢º¸¼ê¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤Ê¤É±Ç²è¤ò²¿ÅÙ¤«´Ñ¤Æµ¤¤Å¤¯ºÙ¤«¤¤±é½Ð¤¬ËÜºî¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Â¿¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿²ó¤«´Ñ¤ë¤³¤È¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î»×ÏÇ¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¿Í´ÖÀ¤ò¿¼·¡¤ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£Àè½Ò¤Î»¨ÅÏ¤ÏÅÚ°æ¤¬Å·µ´¤Î¤Þ¤ÞÌá¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸ç¤Ã¤Æ¡È¥É¥¯¥¿¥±Ç¦¼Ô¤Î·³»Õ¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÈà¤òËõ»¦ÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÅ·µ´¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀªÎÏ¤¬Áý¤·¤¿¥É¥¯¥¿¥±¤¬¥¿¥½¥¬¥ì¥É¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÇ¦½Ñ³Ø±à¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿²áµî¤ò»ý¤Á¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿»¨ÅÏ¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¡ÈÍ¥¤·¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤À¡£¤Ä¤Þ¤êÈà¤ÏÅ·µ´¤Î¼ê¤ÇÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æµ²±¤¬Ìá¤Ã¤¿ÅÚ°æ¤Ë¡È¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÀ¸ÅÌ¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¡É¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÎ¾¼Ô¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£¼ÂºÝ¡¢È¬ÊýºØ¤ÏÅ·µ´¤Îµ²±¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤âÀ¸ÅÌ¤ò»¦¤á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¸åÌá¤ê¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´ë¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£»¨ÅÏ¤¬¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¼êÎ¢·õ¤ò±¦¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ÕÌ£¡¢¤½¤·¤ÆÍøµÈ¤Ë¸À¤Ã¤¿¡Öº¨¤à¤Ê¤é»ä¤À¤±¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Î½Å¤ß¤¬Áý¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÍøµÈ¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·Á´¤Æ¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¼êÎ¢·õ¤ò»ý¤Ä»¨ÅÏ¤Î¼ê¤òÄÏ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë»Â¤é¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÍð¡¦¤¤ê¡¦¤·¤ó¡×¤ÎÌ¿¤è¤ê¤âÅ·µ´¡ÊÅÚ°æ¡Ë¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤ÎÃæ¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ä¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î²òÁüÅÙ¤¬¿¼¤Þ¤ëÅÀ¤¬ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢µÓËÜ¤È±é½Ð¤ÎÀºÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¦ËÜÅö¤Ë¡ØÇ¦¤¿¤Þ¡Ù¤ò°¦¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ
¡¡¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¿Íµ¤¡Ê¤½¤ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëºîÉÊÆâ¤Î¾ÜºÙ¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ²¿ÅÙ´Ñ¤Æ¤â¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë±é½Ð¤äÊª¸ì¤Î¿¼¤µ¤Ë¤¢¤ë¤Èµ½Ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í°ìÈÖÂç¤¤¤ÍýÍ³¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËºîÉÊ¤ò°¦¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¤³¤È¡×¤À¤í¤¦¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¼Â¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¤³¤ì¤¬ÍÆ°×¤¤¤³¤È¤Ê¤é·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥À¥×¥Æー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤¬À®¸ù¤·¡¢Àä»¿¤ÎÍò¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡£
¡¡´ÆÆÄ¤ÎÆ£¿¹²íÌé¤Ï¡ØºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸¶ºî¤Ë¤Ï¤Ê¤¤1Ç¯À¸¤Î³èÌö¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡Ö»Ò¶¡¤Î³èÌö¤äÀ®Ä¹¡¢²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ØÇ¦¤¿¤Þ¡Ù¥·¥êー¥º¤Î»ý¤Ä½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÃÏÂ³¤¤Ë¤Ê¤ë·à¾ìÈÇ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Èà¤ÏÁ°ºî¡Ø·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á Ç¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº Ç¦½Ñ³Ø±àÁ´°÷½ÐÆ°¡ª¤ÎÃÊ¡Ù¤Ç¤â¡¢ËÄÂç¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸«¤»¾ì¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÃÄ§¤äÈà¤é¤Î»ý¤ÁÌ£¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¡ØºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡Ù¤Ë¤â´ÆÆÄ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¥«¥Ã¥È³ä¤ÎÂ¿¤¤±é½Ð¤«¤éÊª¸ì¤Î¹½À®¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤Ç¤Ï¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë²áµî¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òºÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿±Ç²èÀ©ºîÂ¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´ÂÎ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤È½Å¤Ê¤ë¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ØÇ¦¤¿¤Þ¡Ù¤¬¤Ê¤¼Ï·¼ãÃË½÷¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£ËÜºî¤ò´Ñ¤ì¤Ð¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦±Ç²èºî¤ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤òÃµµá¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤ò»Ü¤·¤¿¡£¥í¥ó¥°¥é¥ó¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í×°ø¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥¢¥Ê¥¤¥¹¡Ë