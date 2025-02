マーベル映画史上初めて個性豊かな“超クセ者”ヴィランたちが主役を務める、マーベル・スタジオ劇場公開最新作『サンダーボルツ*』の公開日が、日米同時となる5月2日に決定。最新の本予告とポスターが解禁された。本作は、ドラマチックな戦いで世界を魅了してきたマーベル・スタジオのヴィランたちの中でも、訳あり超クセ者6人のキャラクターが「サンダーボルツ*」というチームとしてまさかの集結を果たすことになるというストーリー。

そのメンバーには、ブラック・ウィドウ(ナターシャ・ロマノフ)の妹で、かつてロシアのスパイ組織で洗脳を受け、高い戦闘能力を誇る暗殺者だったエレーナ。ナターシャとエレーナの父で、キャプテン・アメリカを宿敵としてライバル視していた、ロシアが生んだスーパーソルジャー、レッド・ガーディアン/アレクセイ。キャプテン・アメリカ(スティーブ・ロジャース)の幼馴染で、かつて悪の組織による洗脳・肉体改造が施され、暗殺者としてキャプテン・アメリカに立ちはだかったウィンター・ソルジャー/バッキー・バーンズ。陸軍での活躍を買われ2代目キャプテン・アメリカに任命されるも、世間からのプレッシャーに追い詰められ任務中に失態をおかし、その肩書と権限をはく奪されたUSエージェント/ジョン・ウォーカー。さらに、驚異の身体能力とコピー能力を持ち、キャプテン・アメリカなどアベンジャーズ達の技も使いこなす暗殺者として、ナターシャやアレクセイらに立ちはだかったタスクマスター/アントニア・ドレイコフ。幼いころ不慮の事故に見舞われ、あらゆる物体をすり抜ける“幽霊”のような特殊な身体となってしまったゴースト/エイヴァ。全員過去にアベンジャーズの前に立ちはだかり悪事を犯したことのある超個性派の面々がひとつのチームとなり、新たなバトルの幕を開ける―。今回解禁された本予告は、NYの街に突如大きな黒い影が現れ、謎の敵が瞬く間に市民を消し去っていくシーンから始まる。世界は再び大きな脅威と直面するが、数々の敵から世界を救ってきたアベンジャーズは姿を現さない。謎多きCIA長官のヴァレンティーナは「事実として、アベンジャーズは来ない。いったい誰が…アメリカ国民を守るのか?」と問いかける。絶望の中立ち上がったのは、かつてヒーローと対立したバッキー・バーンズ。彼が仲間に誘ったのは、エレーナ、ジョン・ウォーカー、レッド・ガーディアン、ゴースト、そしてタスクマスター。全員が過去に悪事を犯したことのある“ならず者”たちだった。ヒーローじゃない彼らは、好戦的な性格だが誰も空を飛べず、戦闘手段は肉弾戦のみ。チームを組むも、エレーナは突如ジョンに銃を連射し、さらに悪役のようにビルを爆破し、敵を拘束して拷問を始めてしまうなど、ヒーローとは程遠い姿が映し出される。そんな彼らの前に現れたのは、「偉大な救世主になれるとでも?自分すら守れないのに」と言いながら、バッキーの義手でさえも簡単に破壊し、吹き飛ばしてしまうほどの強さを持つ謎のヴィラン。最強の敵を前になす術もなく、ヒーローにしか世界は救えないのかと諦めかけたその時、過去に囚われ生きてきた“ならず者”たちがチーム「サンダーボルツ」として、過去の過ちと向き合い立ち上がる…。映像の後半で、彼らの姿をよりエモーショナルに引き立てている音楽は、スターシップの「愛は止まらない」。1980年代に世界中で大ヒットした本楽曲のオリジナルタイトル「Nothing’s Gonna Stop Us Now」を直訳すると、「何も僕たちを止めることはできない」。予告のラストは、レッド・ガーディアンが「最強のチームとなって、栄光を手にして、暗闇に光をもたらす。そして、ヒーローとしてシリアルの箱に印刷される!…フィギュア付きで」と理想の未来を叫ぶ姿など、メンバーのユーモラスなセリフで締めくくられている。併せて公開された最新ポスターには、タイトルにも入っているアスタリスク*を背景に、“ヒーロー”らしく佇む6人と謎の男・ボブの姿が。アスタリスクに隠された意味に注目が集まる。さらにタイトルロゴの下には、「*THE AVENGERS ARE NOT AVAILABLE(アベンジャーズは不在)」という注意書きが記され、観る者の想像力をくすぐるポスターに仕上がった。映画『サンダーボルツ*』は5月2日公開。