ＪＲＡは１０日、サウジアラビアで行われるサウジカップ・Ｇ１（２月２２日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）の馬券発売を行うと発表した。サウジカップは世界最高の総賞金２０００万ドルのレース。１着賞金が１０００万ドルで、今年のＪＲＡ発表の円換算レートでは約１５億７０００万円。２０２３年にパンサラッサが１着になり、当時のレートで約１３億１８６４万９７００円を獲得した。

今年は日本から４頭が参戦予定。昨年のケンタッキーダービー３着のフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）、昨年の東京ダービー馬のラムジェット（牡４歳、栗東・佐々木晶三厩舎、父マジェスティックウォリアー）、昨年２着のウシュバテソーロ（牡８歳、美浦・高木登厩舎、父オルフェーヴル）、昨年のＪＢＣクラシックの覇者のウィルソンテソーロ（牡６歳、美浦・高木厩舎、父キタサンブラック）がエントリーしている。

◆サウジカップ・Ｇ１（ダート１８００メートル）の日本調教馬成績（Ｇ１昇格は２０２２年以降）

２０２０ ゴールドドリーム 牡７ Ｃ・ルメール ６着

〃 クリソベリル 牡４ Ｃ・スミヨン ７着

２０２１ チュウワウィザード 牡６ 戸崎圭太 ９着

２０２２ マルシュロレーヌ 牝６ Ｃ・スミヨン ６着

〃 テーオーケインズ 牡５ 松山弘平 ８着

２０２３ パンサラッサ 牡６ 吉田豊 １着

カフェファラオ 牡６ Ｊ・モレイラ ３着

ジオグリフ 牡４ Ｃ・ルメール ４着

クラウンプライド 牡４ Ｄ・レーン ５着

ジュンライトボルト 牡６ Ｒ・ムーア ７着

ヴァンドギャルド 牡７ Ｍ・バルザローナ １１着

２０２４ ウシュバテソーロ 牡７ 川田将雅 ２着

デルマソトガケ 牡４ Ｃ・ルメール ５着

クラウンプライド 牡５ Ｊ・モレイラ ９着

レモンポップ 牡６ 坂井瑠星 １２着