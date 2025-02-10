¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡Û¼é²°ÈþÊæ¤¬Âç¥È¥ê¤Ç°§»¢¡ÖÁ°²ó¤Î²¼´Ø¤è¤ê¤¤¤¤À®ÀÓ¤Çµ¢¤ì¤ë¤è¤¦¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²£±Àï¡¡ËÌ¶å½£²¼´Ø¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ÇÕ¡×¤¬£±£°Æü¤Ë³«Ëë¡£¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¾Ò²ð¤Ç¤Ï³ÆÁª¼ê¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç»×¤¤»×¤¤¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¾Ú¤·¡¢´¿À¼¤òÍá¤Ó¤ëÃæ¡¢¤Ò¤ÈºÝ¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¼é²°ÈþÊæ¡Ê£³£¶¡á²¬»³¡Ë¤À¡£
¡¡º£Âç²ñ½Ð¾ìÁª¼ê¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤Î£Á£±µé¤È¤·¤Æ»²Àï¡£½éÆü¥É¥ê¡¼¥àÀï¤Î£±¹æÄú¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áª¼ê¾Ò²ð¤âÂç¥È¥ê¡£¡ÖÁ°²ó¤Î²¼´Ø¤è¤ê¤¤¤¤À®ÀÓ¤Çµ¢¤ì¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¹¥Þ¥¤¥ëÁ´³«¤ÇÀë¸À¡£¾ìÆâ¤ÏÇï¼ê¤È´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£