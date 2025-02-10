日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）と東京運動記者クラブ・ボクシング分科会は１０日、２０２４年度年間表彰各賞ノミネートを発表。最優秀選手賞候補には、スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）世界４団体統一王者・井上尚弥（大橋）、ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）、ＷＢＣ世界フライ級（５０・８キロ以下）王者・寺地拳四朗（ＢＭＢ）、ＷＢＡ世界フライ級王者・ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）の４選手を選出した。

年間最高試合賞（世界戦）には井上尚弥―ルイス・ネリ（メキシコ、５月３日・東京ドーム）、アレハンドロ・サンティアゴ―中谷潤人（メキシコ、２月２４日・両国国技館）、寺地拳四朗―カルロス・カニサレス（ベネズエラ、１月２３日・エディオンアリーナ大阪）など８試合が候補に選ばれた。

女子の最優秀選手賞候補にはＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）王者・晝田瑞希（三迫）ら３選手がノミネートされた。

各賞は今月２６日に選考＆発表、表彰式は３月３１日に行われる予定。

各賞候補は以下のとおり。（順不同）

【最優秀選手賞】井上尚弥、中谷潤人、寺地拳四朗、ユーリ阿久井政悟

【技能賞】井上尚弥、寺地拳四朗、中谷潤人、堤聖也（角海老宝石）、西田凌佑（六島）、矢吹正道（ＬＵＳＨ緑）、ユーリ阿久井政悟

【殊勲賞】堤聖也、ユーリ阿久井政悟、武居由樹（大橋）、矢吹正道、西田凌佑、岩田翔吉（帝拳）、井上尚弥、中谷潤人、寺地拳四朗

【努力・敢闘賞】国本陸（六島）、三代大訓（横浜光）、出田裕一（三迫）、那須川天心（帝拳）、中嶋一輝（大橋）、波田大和（帝拳）

【ＫＯ賞】井上尚弥、中谷潤人、矢吹正道、増田陸（帝拳）、中嶋一輝、帝尊康輝（一力）

【新鋭賞】増田陸、渡辺海（ライオンズ）、松本流星（帝拳）、奈良井翼（ＲＫ蒲田）、李健太（帝拳）

【優秀選手賞】（２０２４年度内に世界戦１勝以上） 井上尚弥、中谷潤人、寺地拳四朗、重岡銀次朗（ワタナベ）、井上拓真（大橋）、ユーリ阿久井政悟、田中恒成（畑中）、西田凌佑、武居由樹、矢吹正道、岩田翔吉、堤聖也

【年間最高試合賞（世界）】▽寺地拳四朗―カニサレス（１月２３日・エディオンアリーナ大阪）▽サンティアゴ―中谷潤人（２月２４日・両国国技館）▽井上―ネリ（５月３日・東京ドーム）▽エマヌエル・ロドリゲス（プエルトリコ）―西田凌佑（５月４日・エディオンアリーナ大阪）▽井岡一翔（志成）―フェルナンド・マルティネス（アルゼンチン、７月７日・両国国技館）▽武居由樹―比嘉大吾（志成、９月３日・有明アリーナ）▽シベナティ・ノンシンガ（南アフリカ）―矢吹正道▽井上拓真―堤聖也（１０月１３日・有明アリーナ）

【年間最高試合賞（世界戦以外）】▽永田大士（三迫）―井上浩樹（大橋、２月２２日・後楽園ホール）▽村田昴（帝拳）―山崎海斗（六島、１０月５日・後楽園ホール）▽宇津木秀（ワタナベ）―保田克也（大橋、１１月２１日・後楽園ホール）▽タノンサック・シムシー（タイ）―谷口将隆（ワタナベ、１２月１５日・住吉スポーツセンター）

◇２０２４年度女子年間表彰選手ノミネート

【最優秀選手賞】晝田瑞希、山中菫（真正）、松田恵里（ＴＥＡＭ １０ＣＯＵＮＴ）

【年間最高試合賞】▽晝田瑞希―パク・ヒジョン（韓国、１月１２日・後楽園ホール）▽山中菫―岩川実花（姫路木下、１月１２日・後楽園ホール）▽松田恵里―黒木優子（真正、１月１２日・後楽園ホール）▽チャオズ箕輪（ワタナベ）―奥田朋子（堺春木、６月１４日・後楽園ホール）