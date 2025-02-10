¡È±é²Î³¦¤Î²¦»ÒÍÍ¡ÉÃ¤Ì¦¤æ¤¦¤È¡¢¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤Ç¹ÈÇò½Ð¾ìÀÀ¤¦¡Ö½Ð¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡×
±é²Î²Î¼êÃ¤Ì¦¤æ¤¦¤È¡Ê27¡Ë¤¬10Æü¡¢Åìµþ¡¦¼Ø·¦¿À¼Ò¤Ç9ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö±¿Ì¿¤Î²Æ¡×¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Æ±¿À¼Ò¤Ï¡¢22Ç¯5·îÈ¯Çä¤Î¡ÖÀã·î²Ö¡×¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤Î¡ÖÌ´Ì¦¶¶¡×¤ÎÉñÂæ¡£Î¶¿À¤ÈÇò¼Ø¤òã«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÌ¦¤¬Ã¤¡Ê¿È¤¬Î©¤Ä¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÎ©¿È½ÐÀ¤¤Î¿ÀÆÁ¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£Ã¤Ì¦¤ÎÌ¾Á°¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âËèÇ¯1²ó¤«2²ó¤Ï»²ÇÒ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¶Ê¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë»²ÇÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ±¶Ê¤Ï1·î29Æü¤ËÈ¯Çä¡£10ÆüÉÕ¤Î¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¹¥Ä´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê1¶Ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶Ê¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ¹â¤Î²Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
Ç¯Ëö¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï½Ð¾ì¤ò·Ç¤²³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤¬¡¢¤¿¤ÄÇ¯¤ÎºòÇ¯¤Ï½Ð¾ì¤¬¤«¤Ê¤ï¤º¡£¤Ø¤ÓÇ¯¤Îº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¯¡¢¡ÖºòÇ¯¤ÏËÜÅö¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ê¬¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Ð¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£
¡Ö±¿Ì¿¤Î²Æ¡×¤ÇÇ°´ê¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ÎÉñÂæ¤ò¾¡¤Á¼è¤ë·è°Õ¤ò¡¢¿ÀÍÍ¤ÎÁ°¤ÇÀÀ¤Ã¤¿¡£