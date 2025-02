Appleは2025年1月に発表した研究論文の中で、「表現力豊かな動きなどの特性が、人間とロボットの相互作用を最適化するための鍵」と主張しています。これを説明するためにAppleは、人間の動きに合わせて動作するスタンドライトを開発しています。ELEGNT: Expressive and Functional Movement Design for Non-anthropomorphic Robot - 2501.12493v1.pdf

Appleは「姿勢や身ぶり、視線などの非言語的行動は、人間の相互作用において、意識的および無意識的に内部状態を伝えるために不可欠です。同様にロボットが人間とより自然に対話するためには、タスクの達成や空間的制約、時間効率などの従来の機能的考慮事項に加えて、意図や注意、感情などの表現力を統合する必要があります」と主張しています。そこでAppleは機能的かつ表現的なスタンドライト型ロボットを開発しました。Appleによるスタンドライト型ロボットが動作する動画が以下。このロボットは、ユーザーの手の動きに合わせて照らす位置を変えるなど、柔軟な動きが可能。そのほか、イラストを壁に投影する、計算式を表示するといったさまざまな動作を実現することもできます。非言語的行動が人間に与える影響を確かめるために、Appleは計6つのタスクにおいて、ロボットの動作に非言語的行動を含む「表現駆動型」と非言語的行動を含まない「機能駆動型」の2種類を設定して、タスクを行ったどのような感情を人間の被験者に抱かせるのかテストしました。一例として、アームが届かない位置のメモを読むようにロボットに尋ねると「表現駆動型」は何とかして届くよう曲げ伸ばしを試みた上でエラーメッセージを発しますが、「機能駆動型」はそのような動作を行いません。また、「表現駆動型」では天気を尋ねた際に一度窓の外を見る動きをしてから天気をユーザーに伝えます。一方で「機能駆動型」は天気を尋ねられてもロボットはランプを動かすことなくユーザーに天気を伝えます。さらに「表現駆動型」のロボットに音楽を再生するよう依頼すると、まるでダンスするかのようにロボットが駆動します。計6つのタスクを行った被験者に感想を尋ねると、ピンクで示された「機能駆動型」よりも青で示された「表現駆動型」の方が「親しみやすさ」「人間らしさ」「知性的」「交流に意欲的」「つながりを感じる」といった点で高い評価を受けました。Appleは「今回の調査結果は、表現手動の動きがユーザーのエンゲージメントと知覚されるロボットの品質を大幅に向上させることを示しています」と報告。テクノロジー系メディアのTechCrunchは「表現力豊かな動きは親しみやすく、人間とロボットであってもつながりを形成するのに役立ちます」と語りました。