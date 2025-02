2025年2月7日(現地時間)、カリフォルニアで開催された「30回クリティクス・チョイス・アワード(放送映画批評家協会賞)」

ウォルト・ディズニー・カンパニーが「第30回クリティクス・チョイス・アワード」において、FX、Hulu、サーチライト・ピクチャーズ、マーベル・スタジオ、マーベル・アニメーション、20th テレビションの6つのコンテンツブランド及びスタジオで、計9つの賞を受賞しました。

ウォルト・ディズニー・カンパニーが、カリフォルニアで開催された2025年「第30回クリティクス・チョイス・アワード」において、FX、Hulu、サーチライト・ピクチャーズ、マーベル・スタジオ、マーベル・アニメーション、20th テレビションの6コンテンツブランド及びスタジオで、計9つの賞を受賞。

2024年、日本のディズニープラスで最も視聴されたシリーズとして記録を打ち立てた『SHOGUN 将軍』は、ドラマシリーズ作品賞、真田広之氏が主演男優賞、浅野忠信氏が助演男優賞、穂志もえか氏が助演女優賞を受賞し、最多4冠を獲得。

2024年からエミー賞、ゴールデングローブ賞など主要な賞レースを席巻し続ける『SHOGUN 将軍』は、今回の受賞でも日本人最多受賞を達成し、歴史に残る快挙を成し遂げました。

同作が獲得した全米各賞は、今回発表されたクリティクス・チョイス・アワードを含め70以上となります。

映画部門では、現在劇場公開中の『リアル・ペイン〜心の旅〜』がコメディ映画賞、キーラン・カルキン氏が助演男優賞を獲得し、第82回ゴールデングローブ賞での受賞に続く快挙を達成。

今回の受賞により、第97回アカデミー賞での助演男優賞への期待が一層高まります。

また同じくディズニーから『デッドプール&ウルヴァリン』がコメディ映画賞をタイ受賞、さらに『X-Men ’97』がアニメシリーズ作品賞を受賞するなど、マーベル・スタジオ、マーベル・アニメーションも今回大きな成果を収めました。

「第30回クリティクス・チョイス・アワード 2025」受賞作品一覧

映画部門

『リアル・ペイン〜心の旅〜』|サーチライト・ピクチャーズ劇場公開中<2部門受賞>• コメディ映画賞(タイ受賞)• 助演男優賞 - キーラン・カルキン『デッドプール&ウルヴァリン』|マーベル・スタジオディズニープラスで見放題独占配信中<1部門受賞>• コメディ映画賞(タイ受賞)

ドラマ部門

『SHOGUN 将軍』|FX/Hulu/FX プロダクションズディズニープラスで全話独占配信中<4部門受賞>• ドラマシリーズ作品賞• ドラマシリーズ主演男優賞 - 真田広之• ドラマシリーズ助演男優賞 - 浅野忠信• ドラマシリーズ助演女優賞 - 穂志もえか『X-Men ’97』|ディズニープラス/マーベル・アニメーションディズニープラスで全話独占配信中<1部門受賞>• アニメシリーズ作品賞『こんなのみんなイヤ! 』|20th テレビション<1部門受賞>• コメディシリーズ主演男優賞 - アダム・ブロディ

『SHOGUN 将軍』が最多4冠を達成したほか、『リアル・ペイン〜心の旅〜』はコメディ映画賞&助演男優賞を受賞。

ディズニーが「「30回クリティクス・チョイス・アワード」にて計9つの賞を受賞した全作品の紹介でした。

