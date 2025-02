【ワンダーフェスティバル2025[冬]】開催日時:2月9日 10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料:当日券 4,000円※小学生以下無料・要、保護者同伴

2月9日に幕張メッセで開催された、総合造形イベントの「ワンダーフェスティバル2025[Winter]」。ひとつのブースではあるが、その中に多数のメーカーから発売される新作フィギュアが大量に展示されていたのがあみあみホビーキャンプだ。

その数もハンパなく多いということで、今回は3回に分けて同ブースをご紹介している。こちらの記事ではAMAKUNIとHobby sakura、フレア、ポニーキャニオンという4つのメーカーの作品の中から、特に目に付いたアイテムをピックアップしてご紹介していく。

Hobby sakura

勝利の女神:NIKKE シンデレラ

Hobby sakuraから発売予定の1/4スケールフィギュア「勝利の女神:NIKKE シンデレラ」が展示されていた。目の前で見るとかなり大きく見えインパクトもすごいのだが、それもそのはずで全高は約570mmもあるという大作になっている。

大きめのサイズのフィギュアとなるとどうしても大味に見えてしまうことがあるが、こちらの作品はひとつひとつのパーツに注目してもかなり細かく仕上げられているのがわかる。また、艶やかな色合いのボディや毛先にかけてグラデーションが掛かっている長い髪など、美しい彩色が施されているところもポイントだ。

Hobby sakuraからは、他にも「勝利の女神:NIKKE レッドフード:ナンセンスレッド」や「勝利の女神:NIKKE ルビー」、「勝利の女神:NIKKE サクラ-黒夜密航」といったアイテムに加えて、「ATRI -My Dear Moments- アトリーパジャマVer.」の原型も出展されていた。

2025年8月に発売される1/4スケールフィギュアの「勝利の女神:NIKKE レッドフード:ナンセンスレッド」

現在制作監修中の1/7スケールフィギュア「勝利の女神:NIKKE ルビー」

こちらは1/7スケールフィギュアの「勝利の女神:NIKKE サクラ-黒夜密航」だ

1/7スケールフィギュアの「ATRI -My Dear Moments- アトリーパジャマVer.」

ポニーキャニオン

初音ミク delight fairy style

ポニーキャニオンから唯一デコマスとして展示されていたのが、1/7スケールフィギュアの「初音ミク delight fairy style」である。こちらは今のところ発売時期や価格などは未定だが、近日中に予約が開始される予定だ。今回はまるで駆け出した瞬間を切り取ったかのようなポーズになっており、躍動感に溢れた作品に仕上げられている。

ミクといえば、青緑色の長いツインテールが特徴となっているが、こちらはまるで体のまわりをまとわりつくかのように弧を描いたような形になっている。背中にはピンクの羽のようなアクセサリーが付けられているが、こちらはクリアパーツで透明感のある独特な素材感が表現されている。ミクの瞳もかなり細かく彩色されており、かなり魅力的だ。

フレア

フレアからも「勝利の女神:NIKKE」関連のフィギュアとして、ベイとネロがデコマスとして展示。また、山下しゅんや氏が描いたイラストを元に、原型師の吉沢光正氏が立体化した「山下しゅんやオリジナル 有栖川椎」がデコマスとして展示されていた。

こちらは「勝利の女神:NIKKE ベイ」のデコマスだ。価格や発売時期は未定

「勝利の女神:NIKKE ネロ」のデコマス。価格や発売時期は未定

「山下しゅんやオリジナル 有栖川椎」のデコマス。こちらも価格や発売時期は未定である

AMAKUNI

AMAKUNIからは、「あおぎり高校エトラ」や「PHANTASY STAR ONLINE 2es」の「アフタル[サマーバケーション]」と「ホルシード[サマーバケーション]」、「Fate/Grand Order アーチャ/バーヴァン・シー」、「ボンバーガール プルーン サキュバスチアコスVer.」、「ボンバーガール パイン サキュバスチアコスVer.」、「GUILTY GEAR XX ΛCORE PLUS R ブリジット」、「ペルソナ3 リロード 桐条美鶴」、「勝利の女神:NIKKE マスト パイレーツハート」、「勝利の女神:NIKKE フォルクヴァン モイストラビット」、「ブルーアーカイブ -Blue Archive- ココナ」、「ブルーアーカイブ -Blue Archive- ノノミ(水着)」、「早乙女志乃 逆バニー Ver. design by by 千種みのり」といった作品が展示されていた。

デコマスで展示されていた「あおぎり高校エトラ」

「PHANTASY STAR ONLINE 2es」からアフタルとホルシードが「サマーバケーション」バージョンで立体化

こちらは現在監修中のFate/Grand Order アーチャ/バーヴァン・シー」だ

「ボンバーガール プルーン サキュバスチアコスVer.」がデコマスで展示

こちらもデコマスで展示されていた「ボンバーガール パイン サキュバスチアコスVer.」だ

現在監修中の「GUILTY GEAR XX ΛCORE PLUS R ブリジット」

原型が展示されていた「ペルソナ3 リロード 桐条美鶴」

「勝利の女神:NIKKE マスト パイレーツハート」が原型で展示

原型で展示されていた「勝利の女神:NIKKE フォルクヴァン モイストラビット」

「ブルーアーカイブ -Blue Archive- ココナ」の原型が展示

こちらは「ブルーアーカイブ -Blue Archive- ノノミ(水着)」のデコマスだ

デコマスで展示されていた「早乙女志乃 逆バニー Ver. design by by 千種みのり」

(C)SHIFT UP

©ATRI ANIME PROJECT

Art by CHRIS © Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

©山下しゅんや

©viviON

©SEGA

©TYPE-MOON / FGO PROJECT

©Konami Amusement ©Konami Digital Entertainment

© ARC SYSTEM WORKS

© ATLUS. © SEGA.

© NEXON Games Co., Ltd. & Yostar,Inc. All Rights Reserved.

©千種みのり