¡Ú¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡ÛÇ¯´ÖMVP¸õÊä¤Ë°æ¾å¾°Ìï¡¢ÃæÃ«½á¿Í¤é¤Î4¿Í¡¡24Ç¯ÅÙÇ¯´ÖÉ½¾´Áª¼ê¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÈ¯É½
¡¡ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÅìµþ±¿Æ°µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ê¬²Ê²ñ¤Ï10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç2024Ç¯ÅÙÇ¯´ÖÉ½¾´¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÁª¹Í²ñ¤ò³«ºÅ¡£
¡¡ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¸õÊä¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê31¡áÂç¶¶¡Ë¡¢WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM¡¦T¡Ë¡¢WBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Ê33¡áBMB¡Ë¡¢WBAÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æÀ¯¸ç¡Ê29¡áÁÒÉß¼é°Â¡Ë¤Î4Áª¼ê¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦Àï¤ÎÇ¯´ÖºÇ¹â»î¹ç¸õÊä¤Ë¤Ï34Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¶½¹Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢5·î6Æü¤Î°æ¾å¾°¡½¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¡Ê30¡á¥á¥¥·¥³¡ËÀï¤ä¡¢9·î3Æü¤ÎÉðµïÍ³¼ù¡ÊÂç¶¶¡Ë¡½Èæ²ÅÂç¸ã¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤È¤ÎWBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡ÊÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ê¤É8»î¹ç¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£
¡¡³Æ¾Þ¤Ï2·î26Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢É½¾´¼°¤Ï3·î31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£