

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





41533.74 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41044.57 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40719.17 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40606.32 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40405.76 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40205.66 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39766.94 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39692.15 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39678.90 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39238.40 均衡表雲上限(日足)

39226.96 均衡表転換線(週足)

39190.73 均衡表基準線(日足)

39178.64 25日移動平均線

39128.12 13週移動平均線

39055.21 均衡表雲下限(日足)

39041.82 均衡表転換線(日足)

39000.16 75日移動平均線



38801.17 ★日経平均株価10日終値



38800.78 6日移動平均線

38751.48 26週移動平均線

38665.13 ボリンジャー:-1σ(25日)

38625.24 200日移動平均線

38489.31 ボリンジャー:-1σ(13週)

38151.62 ボリンジャー:-2σ(25日)

37913.92 新値三本足陰転値

37850.49 ボリンジャー:-2σ(13週)

37824.05 ボリンジャー:-1σ(26週)

37823.05 均衡表基準線(週足)

37638.11 ボリンジャー:-3σ(25日)

37211.68 ボリンジャー:-3σ(13週)

36896.63 ボリンジャー:-2σ(26週)

36791.45 均衡表雲上限(週足)

36457.22 均衡表雲下限(週足)

35969.21 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 32.83(前日26.58)

ST.Slow(9日) 29.64(前日23.37)



ST.Fast(13週) 48.21(前日66.51)

ST.Slow(13週) 56.76(前日60.15)



［2025年2月10日］



株探ニュース

