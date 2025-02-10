　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


41533.74　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41044.57　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40719.17　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40606.32　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40405.76　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40205.66　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39766.94　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39692.15　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39678.90　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39238.40　　均衡表雲上限(日足)
39226.96　　均衡表転換線(週足)
39190.73　　均衡表基準線(日足)
39178.64　　25日移動平均線
39128.12　　13週移動平均線
39055.21　　均衡表雲下限(日足)
39041.82　　均衡表転換線(日足)
39000.16　　75日移動平均線

38801.17　　★日経平均株価10日終値

38800.78　　6日移動平均線
38751.48　　26週移動平均線
38665.13　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38625.24　　200日移動平均線
38489.31　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38151.62　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37913.92 　　新値三本足陰転値
37850.49　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37824.05　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37823.05　　均衡表基準線(週足)
37638.11　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37211.68　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36896.63　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36791.45　　均衡表雲上限(週足)
36457.22　　均衡表雲下限(週足)
35969.21　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　32.83(前日26.58)
ST.Slow(9日)　　29.64(前日23.37)

ST.Fast(13週)　 48.21(前日66.51)
ST.Slow(13週)　 56.76(前日60.15)

［2025年2月10日］

株探ニュース