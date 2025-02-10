【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(10日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
41533.74 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41044.57 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40719.17 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40606.32 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40405.76 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40205.66 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39766.94 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39692.15 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39678.90 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39238.40 均衡表雲上限(日足)
39226.96 均衡表転換線(週足)
39190.73 均衡表基準線(日足)
39178.64 25日移動平均線
39128.12 13週移動平均線
39055.21 均衡表雲下限(日足)
39041.82 均衡表転換線(日足)
39000.16 75日移動平均線
38801.17 ★日経平均株価10日終値
38800.78 6日移動平均線
38751.48 26週移動平均線
38665.13 ボリンジャー:-1σ(25日)
38625.24 200日移動平均線
38489.31 ボリンジャー:-1σ(13週)
38151.62 ボリンジャー:-2σ(25日)
37913.92 新値三本足陰転値
37850.49 ボリンジャー:-2σ(13週)
37824.05 ボリンジャー:-1σ(26週)
37823.05 均衡表基準線(週足)
37638.11 ボリンジャー:-3σ(25日)
37211.68 ボリンジャー:-3σ(13週)
36896.63 ボリンジャー:-2σ(26週)
36791.45 均衡表雲上限(週足)
36457.22 均衡表雲下限(週足)
35969.21 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 32.83(前日26.58)
ST.Slow(9日) 29.64(前日23.37)
ST.Fast(13週) 48.21(前日66.51)
ST.Slow(13週) 56.76(前日60.15)
［2025年2月10日］
株探ニュース