【Vリーグ女子結果まとめ】すべてのカードで上位チームが2連勝という試合結果に！ VT三重はホームゲームでは初の勝利そして連勝を届け歓喜【第15週】

2月8日(土)と9日(日)に2024ー25 V.LEAGUE WOMEN(Vリーグ女子)の第15週の試合が行われた。

新しくなったVリーグ女子では、レギュラーシーズンは各クラブがホーム&アウェー方式により合計28試合(総当たり戦を2回ずつ計20試合に加えて8試合)を行い、そのうち14試合がホーム会場での試合となる。

第15週ではリガーレ仙台 vs アルテミス北海道、東京サンビームズ vs 倉敷アブレイズ、JAぎふリオレーナ vs ブレス浜松、ヴィアティン三重 vs 広島オイラーズ、信州ブリリアントアリーズ vs フォレストリーヴズ熊本の5カードが行われた。

8位につけるVT三重と10位の広島のGAME1は壮絶なフルセットとなり、5セットのうち3セットがデュースにもつれる熱戦となった。1、2セット目を連取したのは広島だったが、ホームの声援を受け、スパイカー陣がそれぞれ得点を重ね、そこから二度のデュースを制したVT三重。最終セットもその勢いのままVT三重が制し、今シーズンのホームゲームでは初の勝利を飾った。GAME2もホームの応援を力にしたVT三重がセットカウント3ー1で勝利し2連勝となった。

そして14連勝中と負けなしで首位独走のブレス浜松はアウェーで7位のJAぎふと対戦した。両日ともブレス浜松がその強さを見せつけ2連勝とし、連勝記録を16に伸ばしている。

2位の仙台は未だ勝利のないアルテミスと対戦、両日ともに大差をつけストレートで下し14勝目をあげた。また、3位につける信州Ariesは、4位のフォレストと対戦。フォレストにとっては勝利すれば3位へ浮上のチャンスとなる試合だったが、信州Ariesが寄せ付けずストレートで2連勝を飾り、2位の仙台と並ぶ14勝目をあげた。

また、6位の倉敷は9位の東京と対戦し、上位の倉敷が2連勝とした。15週では順当に上位チームが勝利を重ね、すべてのカードで2連勝という結果となった。

次戦第16週は15日(土)と16日(日)に行われ、アルテミス vs 東京、仙台 vs カノアラウレアーズ福岡、JAぎふ vs 倉敷、ブレス浜松 vs 広島の4カードでの対戦となる。

■V.LEAGUE WOMEN 2月8日(土)GAME1試合結果

リガーレ仙台 3ー0 アルテミス北海道

(25ー11、25ー13、25ー7)

東京サンビームズ 1ー3 倉敷アブレイズ

(21ー25、20ー25、25ー22、22ー25)

JAぎふリオレーナ 1ー3 ブレス浜松

(24ー26、25ー23、23ー25、25ー27)

ヴィアティン三重 3ー2 広島オイラーズ

(20ー25、27ー29、26ー24、28ー26、15ー11)

信州ブリリアントアリーズ 3ー0 フォレストリーヴズ熊本

(25ー14、25ー21、25ー22)

■V.LEAGUE WOMEN 2月9日(日)GAME2試合結果

リガーレ仙台 3ー0 アルテミス北海道

(25ー11、25ー10、25ー15)

東京サンビームズ 0ー3 倉敷アブレイズ

(22ー25、21ー25、22ー25)

JAぎふリオレーナ 0ー3 ブレス浜松

(23ー25、24ー26、13ー25)

ヴィアティン三重 3ー1 広島オイラーズ

(19ー25、25ー17、25ー22、26ー24)

信州ブリリアントアリーズ 3ー0 フォレストリーヴズ熊本

(25ー22、25ー15、25ー21)