°æ¾å¾°Ìï¤ËàÄ©Àï¾õá£×£Â£Á£²°Ì¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÖºÇ¹â¤ÎÁê¼ê¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â½àÈ÷¤Ç¤¤ë¡×
¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ë¡¢ºÆ¤ÓàÄ©Àï¾õá¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¡££×£Â£ÁÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£²°Ì¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¡¢£¸Æü¤ËÊÆ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±µé£±£°²óÀï¤ÇÆ±£¹°Ì¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¢¥³¥¹¥¿¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë£³¡½£°¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥·¡¼¥ó¡×¤Ï¡Ö¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤¬àºÇ¶¯á°æ¾å¾°Ìï¤È¤ÎÂÐ·è¤òÍ×µá¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤¬»î¹ç¸å¤Ë¡Ö»ä¤Ï¶¥Áè¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥¹¥È¤ÎÁê¼ê¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡£°æ¾å¤ÏºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡£º£Ç¯¡¢Èà¤¬Ë¾¤à¤Ê¤é¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï£¶·î¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç£×£Â£Ã£±°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄêÅª¡£¤½¤Î¸å¤Ï£×£Â£Á»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤ä¡¢£±»î¹ç¸ÂÄê¤Ç³¬µé¤ò¾å¤²¤Æ£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ü¡¼¥ë¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤âÉâ¾å¤·¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ç¤Ï¡¢°æ¾å¤¬£×£Â£Á¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÊÖ¾å¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤Ï¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ÈÀï¤¦°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£