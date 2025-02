【モデルプレス=2025/02/10】X JAPANのYOSHIKIが2025年2月10日、自身の公式X(旧Twitter)を更新。2024年10月に行った手術後の容態を報告した。YOSHIKIは、2009年に頸椎椎間孔狭窄症と診断され、頸椎椎弓切除手術および頸椎椎間孔切除手術を受けた。その後、2017年には椎間板ヘルニアおよび左手と腕の麻痺と極度のしびれのため2度目の手術を受け、頸椎に人工椎間板が挿入された。

三度目の首の手術から4ヶ月が経ちました。まだ走ることはできないけど、普通に歩くことができるようになった。医者の指導のもとこれからリハビリの強度を上げていく予定。

精神の治療も同時におこなっている。なんとなく復活が見えてきた。



It's been 4 months since my third neck surgery. I still…