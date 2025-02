脱出ゲーム体験チケットがその場で割引に！CoCome／イマーシブ脱出ゲームMRX魔王の日曜日「コラボイベント」

CoComeは、2025年2月14日(金)から2025年3月14日(金)の1ヶ月間、#謎解き界隈に人気急上昇中のイマーシブ脱出ゲーム「MRX魔王の日曜日」東銀座店とコラボキャンペーンを実施します。

CoComeは、2025年2月14日(金)から2025年3月14日(金)の1ヶ月間、#謎解き界隈に人気急上昇中のイマーシブ脱出ゲーム「MRX魔王の日曜日」東銀座店とコラボキャンペーンを実施。

キャンペーン期間中、現在独身の恋愛トークで人気急増中のTikTokerそしてYouTuberの Urchin 志とコラボをし、脱出ゲームに内にサブミッションを仕掛けます。

<CoCome × MRX魔王の日曜日 イベント概要>

場所:MRX魔王の日曜日・イマーシブ脱出ゲーム 東銀座店

〒104-0045 東京都中央区築地1-7-10 ABL築地ビル 4階

日程:2025年2月14日(金)〜2025年3月14日(金)

平日:13:00〜20:00/土日祝:9:00〜21:00

CoComeアプリ登録者限定 プロフィール画面提示でその場で脱出ゲーム体験チケット500円割引!

バレンタイン期間 割引キャンペーン

2月14日(金)から3月14日(金)間、ココミーのアプリ登録者(既存・新規どちらも対象)は会場受付カウンターにてアプリのプロフィール画面を提示で、脱出ゲームの体験チケットがその場で500円割引となります。

事前にアプリの登録を推奨。

アプリ登録方法は下記となります:

ココミーアプリ登録方法

<脱出ゲームで日本の「マッチングカルチャー」をさらに盛り上げたい>

脱出ゲームマッチングカルチャーを広げる。

この企画CoCome × MRX魔王の日曜日のコラボを通して、日本の20代の方々に脱出ゲームの会場その場で「マッチング」をし問題解決やチームワークを通して、相手との距離を一気に縮めたり 相手を知るためのデートなどとして利用してもらえる様なカルチャーを作っていきたいと考えています。

イマーシブ脱出ゲームは自然と相手との話が盛り上がる空間が作り上げられていて、マッチングアプリでの初デートとして、または異性のグループで参加などにも最適な場所です。

実際、付き合う前の男女がデートに脱出ゲームに参加し、話題が広がりそのままディナーデートに行く流れになるなど、距離が一気に縮まる最適の場です。

<Urchin 志 × CoComeコラボ!特別特典企画>

【Urchin 志】

独身アラサー独自の恋愛観コンテンツや、歯科衛生士という意外な姿などでファンが急増している Urchin 志とコラボをし、来場いただいたファンの方限定3名様にクリエイター本人の限定特典が当たるキャンペーンを実施します。

人気TikToker Urchin 志 とコラボ

ゲーム中のどこかに限定メッセージ付きの特典引き換えチケットが隠されているので、謎解き界隈のファンの皆様はぜひ来場いただき探してみてくださいね。

【MRX魔王の日曜日とは?】

株式会社MRXは、「感動と驚きを届ける」を理念に掲げ、お客様に最高のエンターテイメント体験を提供する企業です。

創造力と技術力を活かし、まるで映画の主人公になったかのようなストーリー性と没入感あふれる体験を生み出しています。

単なる娯楽を超え、心に深く響く体験を創出することを目指し、機密に設計された物語、洗練された演出、最先端の技術を融合させることで、お客様が現実を忘れ、作品の世界に没入できるような仕掛けを追求しています。

その場限りの楽しさだけでなく、心に残る感動や、新たな発見、特別な思い出を提供しています。

また、「弥生 第一章」はグランドオープンから2ヵ月でおよそ1,600人以上のお客様にプレイしていただいて、Googleレビューにおいては平均評価☆5.0を達成することが出来ました。

多くのお客様から大変高い評価をいただいていますが、これに満足することなく今後もさらなるサービス向上を目指していきます。

【キャンペーン期間中のゲームテーマ「弥生第一章」】

“この世界のどこかに『弥生薬局』という不可思議な場所がある。

それはとある旅館の中に隠されているが、簡単にたどり着けない場所にあると言われている。

伝説によれば、その中にはどんな願いでも叶えることができる不思議な物があるとのこと。

だが最後に待ち受ける運命に、あなたは立ち向かえるか。

”

<CoComeについて>

CoCome(ココミー)は、恋愛・恋人探しのための恋活マッチングアプリです。

従来のマッチングサービスより多様なマッチングツールと充実したプライバシー保護を提供し、「ココロが求める恋を始める」ための安心安全な恋活・出会いを全力でサポートします。

「CoCome」は、「CoCo=個々」、「Come=来る、集まる」、「Me=Meet 出会う」の3つの言葉を合わせて名付けられ、新しい出会いを求めるすべての人が安心して集まることのできる場所でありたいというCoCome(ココミー)の願いが込められています。

2021年7月の正式ローンチ以来、Z世代に愛用されており、現在、累計会員数90万人超えとの急成長を記録しています。

【CoComeアプリ概要】

対応端末 : iOS/Android

価格 : ダウンロード無料

App Store : https://cocome.onelink.me/3o6A/568rd3rk

開発・運営・配信 : 株式会社GoFresh

※ 18歳未満の方や独身でない方は利用いただけません

※ メッセージのやりとりを始める前に、各種公的証明書による年齢確認が必須となります

※ 利用規約に違反する投稿内容は削除される場合があります

