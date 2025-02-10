£Â£Ì£Á£Ã£Ë£Ð£É£Î£Ë¥ê¥µ¡¢¿·¶Ê¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¸ø³«...¶¯Îõ¤ÊÁ´¿È¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹
£Â£Ì£Á£Ã£Ë£Ð£É£Î£Ë¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¥ê¥µ¤¬¿·¶Ê¡Ø£Â£ï£ò£î¡¡£Á£ç£á£é£î¡Ù¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥ê¥µ¤Ï£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡Ö£È£é£ó£ô£ï£ò£ù¡¡£í£á£ä£å¡¡£÷£é£ô£è¡¡£ô£è£å£ó£å¡¡£Ñ£õ£å£å£î£ó¡ÊÈà½÷¤¿¤Á¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¶¦¤ËÎò»Ë¤Ïºî¤é¤ì¤¿¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¼Ì¿¿¿ôËç¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï£·Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥ê¥µ¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ø£Â£ï£ò£î¡¡£Á£ç£á£é£î¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ê£Í£Ö¡Ë¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥µ¤ÏÁ´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤Ë¶âÈ±¥Ø¥¢¤Ç¶¯Îõ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¥ê¥µ¤Î¿·¶Ê¡Ø£Â£ï£ò£î¡¡£Á£ç£á£é£î¡Ù¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É£±°Ì¤È¥°¥é¥ß¡¼¼õ¾Þ¤Ç³ÊÊÌ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥É¡¼¥¸¥ã¡¦¥¥ã¥Ã¥È¡Ê£Ä£ï£ê£á¡¡£Ã£á£ô¡Ë¤È¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥È¡¦¥¢¥ï¡¼¥º¡×»Ë¾å°ìÆü¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿±Ñ¹ñ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥ì¥¤¡Ê£Ò£Á£Ù£Å¡Ë¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ÆÁê¾è¸ú²Ì¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£