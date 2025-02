スターバックスが「Timeless Japanese Beauty」をコンセプトに展開する、2025年の”SAKURAプロモーション”。

”SAKURAプロモーション”として、日本の伝統美と桜の移ろう美しさを現代風にアレンジしたキービジュアル使用したペーパーカップやショッパーをはじめとしたグッズコレクションが展開されます☆

スターバックス「SAKURAプロモーション」グッズ

発売日:2025年2月15日(土)〜※なくなり次第終了

※オンラインストアでは2月12日(水)20時より販売開始

販売店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)、スターバックス公式オンラインストア

スターバックスの”SAKURAプロモーション”として、日本の伝統美と桜の移ろう美しさを現代風にアレンジしたキービジュアルを使ったペーパーカップやショッパーが登場。

また陽光を受けて咲き誇る桜をデザインコンセプトにしたマグカップやタンブラーなどのグッズコレクションも展開されます。

例年こだわりを詰め込んだ桜のクリエイティブ表現でゲストに一足早い春をお届けしているスターバックスのSAKURAプロモーション。

2025年のキービジュアルは「Timeless Japanese Beauty」のプロモーションコンセプトのもと、長い歴史とともに大切に受け継がれてきた「日本画」にインスパイアされたデザインです。

日本らしい繊細な感性にそっと寄り添う日本の伝統美を、スターバックスらしく現代風に解釈し、桜の移ろいゆく美しさと儚さがペーパーカップやショッパーをはじめとしたグッズに描かれています。

古くから四季折々の風景や花鳥風月を豊かに描いてきた日本画。

2025年のSAKURAプロモーションでは、その特長的な技法のひとつである墨の滲みやかすれを活かして、人々を魅了しながらもぱっと散りゆく桜の華やかさと儚さが表現されます。

絶妙なグラデーションで描かれた花びらの柔らかさと、力強く大胆に伸びゆく生命力を感じる幹のコントラストが、私たちの心を捉えて離さない桜の唯一無二の魅力に重なるのがポイントです。

さらに咲き誇る桜をあしらったショッパーは、カットして広げると、屏風に飾られた一枚絵のようになる仕掛けが施されており、自宅に持ち帰った後も一足早い日本の春が感じられます。

「SAKURAプロモーション」グッズ第1弾 ラインナップ

グッズ名・価格:

SAKURA2025 3WAYステンレスタンブラーSTANLEYペールピンクグラデーション414ml 5,300円(税込)SAKURA2025耐熱グラスマグスプリング シーズン ブレンド 414ml 3,100円(税込)SAKURA2025ベアリスタメッセージギフト 1,650円(税込)SAKURA2025ステンレスボトルペールブルーグラデーション591ml 5,700円(税込)SAKURA2025ハンディーステンレスボトルペールピンク500ml 5,600円(税込)SAKURA2025スターバックスミニカップギフトベージュ 1,150円(税込)SAKURA2025マグメダルマーブル355ml 2,850円(税込)SAKURA2025ステンレスボトルS’wellマーブル473ml 6,800円(税込)SAKURA2025ステンレスボトルペールブルー355ml 4,800円(税込)SAKURA2025ビバレッジカード ペールピンク 750円(税込)SAKURA2025ボトルショルダーバッグ 2,500円(税込)※スターバックス公式オンラインストア限定※ SAKURA2025保冷トートバッグ 3,400円(税込)SAKURA2025スターバックスキャンパスリングノート ベージュ/グラデーション 各650円(税込)SAKURA2025リユーザブルカップ473ml 600円(税込)/SAKURA2025リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタ※SAKURA2025リユーザブルカップとセットでのみ販売 (セット価格1,250円(税込))SAKURA2025シリコンストラップボトルペールブルー532ml 2,700円(税込)SAKURA2025カラーチェンジングタンブラー473ml 2,900円(税込)SAKURA2025グラスタンブラー473ml 3,500円(税込)SAKURA2025ステンレスボトルペールピンクグラデーション355ml 4,500円(税込)SAKURA2025ダブルウォール耐熱グラスペールピンク355ml 3,700円(税込)SAKURA2025ストラップカップシェイプステンレスボトルレイヤード355ml 5,000円(税込)SAKURA2025コールドカップタンブラーレイヤード414ml 2,600円(税込)

青空に淡い桜色が映える、清々しいデザインの”SAKURAプロモーション”第1弾グッズが登場。

SAKURAプロモーション第1弾を彩るデザインコンセプトは「日桜」

春の陽ざしの中のびやかに咲き誇る桜からインスパイアされたグッズコレクションです。

朝露をうけみずみずしく輝く桜をイメージし、淡い色調のやわらかに揺れる桜に、きらりと光るゴールドのドットを描いた「ハンディーステンレスボトルペールピンク」がラインナップ。

淡いブルーとピンクのグラデーションが美しい春空を背景に、繊細なタッチで桜が描かれる「ステンレスボトルペールブルーグラデーション」など、陽光を受けて華やかに咲く桜をバリエーション豊かに表現されています。

見るたびに心が明るくなるデザインは、ひと足早い春を感じさせ、日常に晴れやかな彩りを添えるドリンクウェアやグッズばかりです。

「日桜」をテーマに、春の陽ざしの中のびやかに咲き誇る桜からインスパイアされたグッズコレクション。

スターバックス「SAKURAプロモーション」グッズ第1弾は、2025年2月15日より販売開始です☆

