ロイスダールは2025年度のバレンタイン商品として、キャラメル尽くしのショコラ詰め合わせ「キャラメルショコラ」や、口どけのよいキャラメル味のチョコレート「クリーミーショコラ キャラメル」を全国のロイスダール店舗にて2025年1月下旬頃より順次販売中です。

ロイスダール「バレンタイン2025 キャラメルシリーズ」

ロイスダールは2025年度のバレンタイン商品として、キャラメル尽くしのショコラ詰め合わせ「キャラメルショコラ」や、口どけのよいキャラメル味のチョコレート「クリーミーショコラ キャラメル」を全国のロイスダール店舗にて2025年1月下旬頃より順次販売中。

[NEWアイテム]キャラメルショコラ 4個入

価格:4個入 1,404円(本体価格:1,300円)

フランスの塩を聞かせたキャラメルサレをはじめ、クロッカンキャラメル、フルーツフレーバーのキャラメルショコラなど、様々なキャラメルのマリアージュを楽しめます。

キャラメルショコラ8個入

価格:8個入 2,592円(本体価格:2,400円)

[NEWアイテム]クリーミーショコラ キャラメル

価格:1箱 1,620円(本体価格:1,500円)

キャラメル入りのチョコレートにキャラメルパウダーをまぶしました。

チョコレートとキャラメルのくちどけが癖になる一品です。

【店頭販売】

販売期間:2025年1月下旬頃より順次

販売場所:全国のロイスダール店舗

(店舗一覧 https://ruysdael1923.jp/shoplist/ )

※一部お取り扱いのない店舗もあります。

また店舗によりお取り扱い商品および販売開始期間が異なります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 口どけのよいキャラメル味のチョコレートも!ロイスダール「バレンタイン2025 キャラメルシリーズ」 appeared first on Dtimes.