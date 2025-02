京都アニメーションのテレビアニメ『CITY THE ANIMATION』が7月より放送することが決定し、キービジュアル第1弾と追加キャストが公開された。原作は2016年から2021年にかけて「モーニング」(講談社)で連載された、あらゐけいいちによるガールズ・ラン・コメディ。普通の“CITY”に住むちょっと“楽しい”人々の生活を、一文無しの大学生・南雲美鳥やカメラマンに憧れる南雲の後輩・にーくら、ちょっと不思議な女の子・泉わこなど多彩なキャラクターたちを通して描く。

キービジュアル第1弾は、『CITY THE ANIMATION』のロゴの中に本作に登場するキャラクターたちが詰め込まれ、登場人物全員が主人公ともいえる本作のカラーを反映。「キャラクター全員を好きになってほしい」という京都アニメーションのスタッフの願いがこもった1枚となっている。また、新たに5人のキャストも発表。真壁鶴菱役に川原慶久、真壁立涌役に入野自由、真壁まつり役に七瀬彩夏、雨飾えり役に田所あずさ、泉りこ役に和久井優が起用され、それぞれのキャストからのコメントも。さらに、公式Xでは新たな情報解禁を記念して、抽選でキービジュアル第1弾のB2ポスターがもらえるフォロー&リポストキャンペーンも開催されている。■追加キャストコメント▼川原慶久『CITY THE ANIMATION』の放送を心待ちにしている皆様!ちょっと耳寄りな情報があるんですよ!このANIMATION、ハチャメチャに面白いですっ!!いやいや関係者ならそう言うだろって?いやいやいやいや本当にっ!面白いんですって!!だって観ちゃったんだもの、スタッフさんもキャストさんも皆がノリノリで、勢いと魂を込めてるなんか凄いやつを!あらゐけいいち先生の描かれた『CITY』の世界に住まう人々が、元気いっぱい&笑顔満載で生活しているのを見るだけで、つられて笑顔になるし元気になること間違いなし!早く皆で楽しむその日が待ち遠しいです!あ……私、真壁鶴 (文字数)▼入野自由あらゐけいいちさんの作品に出る夢が叶いました!こんなにうれしいことがあっていいのでしょうか。そして、個人的には映画『聲の形』ぶりの京都アニメーション作品への出演となります。これまたうれしい!もっというと、アフレコ現場が楽しすぎてしょうがない。笑い過ぎて失神しそうです。うれしい事尽くし!現場でこんなことになってしまうならば…完成品はどうなってしまうの!?2025年を代表する作品になること間違いなしです!このアニメが世界に平和をもたらします!大袈裟じゃありませんよ!▼七瀬彩夏真壁まつりちゃんを演じさせていただくことになりました、七瀬彩夏です!まつり役に決まった時、本当にうれしかったです。コミックスを何度も読み返してドキドキしながら迎えたアフレコは、毎週演じていても聞いていても楽しく、あらゐ先生ワールドに引き込まれながら、その魅力を体全身に感じています!!この楽しさが皆さんに伝わればいいなと思います!!『CITY THE ANIMATION』、ぜひ放送を楽しみにしていてください!!▼田所あずさえっちゃん役として作品に参加することができて感激です。絶賛アフレコ中なのですが、最近では一般的な“別録り”などをほとんどせず、全員で言うセリフなども含めて、一気に収録するかたちをとっていて、その緊張感と一体感がとても楽しく刺激的です。ノイズを立てないように笑いを必死に堪えながら、振り落とされないようにノリと勢いを大事にしつつ真剣に取り組んでいます!楽しくてほっこりするストーリーと素晴らしいアニメーション、そしてキャストさん達の工夫が光る『CITY THE ANIMATION』ぜひ放送を楽しみに待っていてください!▼和久井優この度、アニメ『CITY THE ANIMATION』に出演できること、本当にうれしく思っております。既にアフレコにも参加させていただいているのですが、お話の面白さはさることながら、キャストの皆様のお芝居が素晴らしすぎて…!私も泉りこちゃんの魅力をしっかりと表現できるよう、精一杯努めなければと身が引き締まる思いです。色濃いキャラクターたちばかりのこの街で、どんな物語が紡がれていくのか…私もとても楽しみです。ぜひ、ご覧ください。