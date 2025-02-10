µþ¥¢¥Ë¿·ºî¡ØCITY THE ANIMATION¡ÙÊüÁ÷»þ´ü·èÄê¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¸ø³«¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡µþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù¤¬7·î¤è¤êÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè1ÃÆ¤ÈÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀî¸¶·Äµ×¤¬¿¿ÊÉÄáÉ©¤ÎÀ¼¤Ë¡ª¡ØCITY THE ANIMATION¡ÙÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È
¡¡¸¶ºî¤Ï2016Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢¤¢¤é¤ð¤±¤¤¤¤¤Á¤Ë¤è¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥é¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡£ÉáÄÌ¤Î¡ÈCITY¡É¤Ë½»¤à¤Á¤ç¤Ã¤È¡È³Ú¤·¤¤¡É¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¡¢°ìÊ¸Ìµ¤·¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦Æî±ÀÈþÄ»¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ËÆ´¤ì¤ëÆî±À¤Î¸åÇÚ¡¦¤Ë¡¼¤¯¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê½÷¤Î»Ò¡¦Àô¤ï¤³¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè1ÃÆ¤Ï¡¢¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù¤Î¥í¥´¤ÎÃæ¤ËËÜºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊªÁ´°÷¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤â¤¤¤¨¤ëËÜºî¤Î¥«¥é¡¼¤òÈ¿±Ç¡£¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Á´°÷¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦µþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´ê¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ë5¿Í¤Î¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½¡£¿¿ÊÉÄáÉ©Ìò¤ËÀî¸¶·Äµ×¡¢¿¿ÊÉÎ©Í°Ìò¤ËÆþÌî¼«Í³¡¢¿¿ÊÉ¤Þ¤Ä¤êÌò¤Ë¼·À¥ºÌ²Æ¡¢±«¾þ¤¨¤êÌò¤ËÅÄ½ê¤¢¤º¤µ¡¢Àô¤ê¤³Ìò¤ËÏÂµ×°æÍ¥¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø¼°X¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê¾ðÊó²ò¶Ø¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÃêÁª¤Ç¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè1ÃÆ¤ÎB2¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢§Àî¸¶·Äµ×
¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡ª¤Á¤ç¤Ã¤È¼ª´ó¤ê¤Ê¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
¤³¤ÎANIMATION¡¢¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤ËÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Ã!!¤¤¤ä¤¤¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ê¤é¤½¤¦¸À¤¦¤À¤í¤Ã¤Æ¡©¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤äËÜÅö¤Ë¤Ã¡ªÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ!!
¤À¤Ã¤Æ´Ñ¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤â¤Î¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤â³§¤¬¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¡¢Àª¤¤¤Èº²¤ò¹þ¤á¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤«À¨¤¤¤ä¤Ä¤ò¡ª¤¢¤é¤ð¤±¤¤¤¤¤ÁÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤«¤ì¤¿¡ØCITY¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë½»¤Þ¤¦¿Í¡¹¤¬¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡õ¾Ð´éËþºÜ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Ä¤é¤ì¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤·¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ªÁá¤¯³§¤Ç³Ú¤·¤à¤½¤ÎÆü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¢¡Ä¡Ä»ä¡¢¿¿ÊÉÄá (Ê¸»ú¿ô)
¢§ÆþÌî¼«Í³
¤¢¤é¤ð¤±¤¤¤¤¤Á¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤ëÌ´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï±Ç²è¡Øæá¤Î·Á¡Ù¤Ö¤ê¤ÎµþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤¿¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¤â¤Ã¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤¬³Ú¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¾Ð¤¤²á¤®¤Æ¼º¿À¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¤»ö¿Ô¤¯¤·¡ª
¸½¾ì¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤é¤Ð¡Ä´°À®ÉÊ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î!?2025Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬À¤³¦¤ËÊ¿ÏÂ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡ªÂç·¶ºÀ¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡ª
¢§¼·À¥ºÌ²Æ
¿¿ÊÉ¤Þ¤Ä¤ê¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¼·À¥ºÌ²Æ¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤Ä¤êÌò¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é·Þ¤¨¤¿¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ï¡¢Ëè½µ±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¡¢¤¢¤é¤ðÀèÀ¸¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎÁ´¿È¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹!!
¤³¤Î³Ú¤·¤µ¤¬³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹!!¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù¡¢¤¼¤ÒÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!
¢§ÅÄ½ê¤¢¤º¤µ
¤¨¤Ã¤Á¤ã¤óÌò¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´¶·ã¤Ç¤¹¡£Àä»¿¥¢¥Õ¥ì¥³Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¡ÈÊÌÏ¿¤ê¡É¤Ê¤É¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤»¤º¡¢Á´°÷¤Ç¸À¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È°ìÂÎ´¶¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯»É·ãÅª¤Ç¤¹¡£¥Î¥¤¥º¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¤¤òÉ¬»à¤Ë´®¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿¶¤êÍî¤È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Î¥ê¤ÈÀª¤¤¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ä¤Ä¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª
³Ú¤·¤¯¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥¹¥È¤µ¤óÃ£¤Î¹©É×¤¬¸÷¤ë¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù¤¼¤ÒÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§ÏÂµ×°æÍ¥
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´û¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÏÃ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¼Çµï¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤Æ¡Ä¡ª»ä¤âÀô¤ê¤³¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕÅØ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£
¿§Ç»¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Î¤³¤Î³¹¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤¬ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ä»ä¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀî¸¶·Äµ×¤¬¿¿ÊÉÄáÉ©¤ÎÀ¼¤Ë¡ª¡ØCITY THE ANIMATION¡ÙÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È
¡¡¸¶ºî¤Ï2016Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢¤¢¤é¤ð¤±¤¤¤¤¤Á¤Ë¤è¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥é¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡£ÉáÄÌ¤Î¡ÈCITY¡É¤Ë½»¤à¤Á¤ç¤Ã¤È¡È³Ú¤·¤¤¡É¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¡¢°ìÊ¸Ìµ¤·¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦Æî±ÀÈþÄ»¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ËÆ´¤ì¤ëÆî±À¤Î¸åÇÚ¡¦¤Ë¡¼¤¯¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê½÷¤Î»Ò¡¦Àô¤ï¤³¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ë5¿Í¤Î¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½¡£¿¿ÊÉÄáÉ©Ìò¤ËÀî¸¶·Äµ×¡¢¿¿ÊÉÎ©Í°Ìò¤ËÆþÌî¼«Í³¡¢¿¿ÊÉ¤Þ¤Ä¤êÌò¤Ë¼·À¥ºÌ²Æ¡¢±«¾þ¤¨¤êÌò¤ËÅÄ½ê¤¢¤º¤µ¡¢Àô¤ê¤³Ìò¤ËÏÂµ×°æÍ¥¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø¼°X¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê¾ðÊó²ò¶Ø¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÃêÁª¤Ç¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè1ÃÆ¤ÎB2¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢§Àî¸¶·Äµ×
¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡ª¤Á¤ç¤Ã¤È¼ª´ó¤ê¤Ê¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
¤³¤ÎANIMATION¡¢¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤ËÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Ã!!¤¤¤ä¤¤¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ê¤é¤½¤¦¸À¤¦¤À¤í¤Ã¤Æ¡©¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤äËÜÅö¤Ë¤Ã¡ªÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ!!
¤À¤Ã¤Æ´Ñ¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤â¤Î¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤â³§¤¬¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¡¢Àª¤¤¤Èº²¤ò¹þ¤á¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤«À¨¤¤¤ä¤Ä¤ò¡ª¤¢¤é¤ð¤±¤¤¤¤¤ÁÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤«¤ì¤¿¡ØCITY¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë½»¤Þ¤¦¿Í¡¹¤¬¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡õ¾Ð´éËþºÜ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Ä¤é¤ì¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤·¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ªÁá¤¯³§¤Ç³Ú¤·¤à¤½¤ÎÆü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¢¡Ä¡Ä»ä¡¢¿¿ÊÉÄá (Ê¸»ú¿ô)
¢§ÆþÌî¼«Í³
¤¢¤é¤ð¤±¤¤¤¤¤Á¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤ëÌ´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï±Ç²è¡Øæá¤Î·Á¡Ù¤Ö¤ê¤ÎµþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤¿¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¤â¤Ã¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤¬³Ú¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¾Ð¤¤²á¤®¤Æ¼º¿À¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¤»ö¿Ô¤¯¤·¡ª
¸½¾ì¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤é¤Ð¡Ä´°À®ÉÊ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î!?2025Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬À¤³¦¤ËÊ¿ÏÂ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡ªÂç·¶ºÀ¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡ª
¢§¼·À¥ºÌ²Æ
¿¿ÊÉ¤Þ¤Ä¤ê¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¼·À¥ºÌ²Æ¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤Ä¤êÌò¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é·Þ¤¨¤¿¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ï¡¢Ëè½µ±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¡¢¤¢¤é¤ðÀèÀ¸¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎÁ´¿È¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹!!
¤³¤Î³Ú¤·¤µ¤¬³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹!!¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù¡¢¤¼¤ÒÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!
¢§ÅÄ½ê¤¢¤º¤µ
¤¨¤Ã¤Á¤ã¤óÌò¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´¶·ã¤Ç¤¹¡£Àä»¿¥¢¥Õ¥ì¥³Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¡ÈÊÌÏ¿¤ê¡É¤Ê¤É¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤»¤º¡¢Á´°÷¤Ç¸À¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È°ìÂÎ´¶¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯»É·ãÅª¤Ç¤¹¡£¥Î¥¤¥º¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¤¤òÉ¬»à¤Ë´®¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿¶¤êÍî¤È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Î¥ê¤ÈÀª¤¤¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ä¤Ä¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª
³Ú¤·¤¯¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥¹¥È¤µ¤óÃ£¤Î¹©É×¤¬¸÷¤ë¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù¤¼¤ÒÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§ÏÂµ×°æÍ¥
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´û¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÏÃ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¼Çµï¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤Æ¡Ä¡ª»ä¤âÀô¤ê¤³¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕÅØ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£
¿§Ç»¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Î¤³¤Î³¹¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤¬ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ä»ä¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£