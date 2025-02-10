¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¡Û¥¤¡¼¥°¥ë¥¹RB¥Ð¡¼¥¯¥ê¡¼¤¬Ç¯´Ö¥é¥ó2504¥ä¡¼¥É¤Î¿·µÏ¿¡¡Èá´êÂ×´§¡ÖÌ´¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¡þNFL¡¡Âè59²ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¡¡¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡ÊNFC¡Ë 40¡¼22 ¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¼¡¦¥Á¡¼¥Õ¥¹¡ÊAFC¡Ë¡Ê2025Ç¯2·î9Æü¡¡¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¡¡¥·¡¼¥¶¡¼¥¹¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡2µ¨¤Ö¤ê¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤òÀ©¤·¤¿¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ÎRB¥»¥¤¥¯¥ï¥ó¡¦¥Ð¡¼¥¯¥ê¡¼¡Ê28¡Ë¤¬¡¢Ç¯´Ö¥é¥ó³ÍÆÀ2504¥ä¡¼¥É¤ÎNFL¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£½é½Ð¾ì¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç25²ó¤Î¥é¥ó¤Ç57¥ä¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î2005¥ä¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¥é¥ó³ÍÆÀ¤ò499¥ä¡¼¥É¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¡¢98Ç¯¤Ë¥Ö¥í¥ó¥³¥¹¤Î¥Æ¥ì¥ë¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤¬Ã£À®¤·¤¿Ç¯´Ö2476¥ä¡¼¥É¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¶¯ÎÏ¼éÈ÷¿Ø¤äMVP¤Ëµ±¤¤¤¿QB¥Ï¡¼¥Ä¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥¹¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ç¤â40¥ä¡¼¥É¤ò²Ô¤¤¤Àº£µ¨ºÇÍ¥½¨¹¶·âÁª¼ê¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌ¼¤Î¥¸¥ã¥À¤Á¤ã¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥Ó¥ó¥¹¡¦¥í¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òÏÓ¤ËÊú¤¨¤¿¥Ð¡¼¥¯¥ê¡¼¤Ï¡¢¡Ö¼ÂÊª¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤µ¡£Ì´¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£Êú¤¤·¤á¤Æ¥¥¹¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤À¤è¡×¤È´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡18Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥ÈÁ´ÂÎ2°Ì»ØÌ¾¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¡¢1Ç¯ÌÜ¤ËºÇÍ¥½¨¹¶·â¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤À¤¬¡¢20Ç¯¤ËÉ¨¤ò¥±¥¬¤·¤ÆÀ®ÀÓ¤òÍî¤È¤·¡¢Éü³è¤·¤¿22Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸å¤âÄ¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤Ù¤º¤Ëº£µ¨¡¢¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç»Ë¾å9¿ÍÌÜ¤Î2000¥ä¡¼¥É¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¡£1»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ84Ç¯¤ËNFLµÏ¿¤Î2105¥ä¡¼¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥Ã¥«¡¼¥½¥ó¡Ê¥é¥à¥º¡Ë¤Þ¤Ç100¥ä¡¼¥É¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤ËºÇ½ªÀï¤Î·ç¾ì¤ò¾µÂú¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍµÏ¿¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ëÀ©ÇÆ¤Ë·ü¤±¤¿»×¤¤¤Ï¡¢28ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Ìë¤ËÊó¤ï¤ì¤¿¡£