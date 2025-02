一眼レフカメラ専用レンズ、レンズフィルター、カメラ用品、カメラバッグ、双眼鏡、天体望遠鏡などを製造・販売する「ケンコー・トキナー」

ケンコー・トキナーから、ディズニーキャラクターをデザインしたトイカメラやオペラグラス、双眼鏡、顕微鏡などが発売されます☆

ケンコー・トキナー ディズニー「トイカメラ・オペラグラス・双眼鏡・顕微鏡」

発売日:2025年5月より順次販売

※2月12日〜14日開催の「東京インターナショナルギフト・ショー春2025」、2月27日〜3月2日開催の「CP+2025」にてお披露目予定

販売店舗:全国のカメラ・家電量販店など

1957年に設立された、写真用品、光学製品、監視装置、交換レンズ、CCTVレンズ、X線撮影装置の開発・販売を手掛ける「ケンコー・トキナー」

レンズフィルターなどを中心に、60年以上の長きに渡り愛され続けている老舗メーカーです。

そんな「ケンコー・トキナー」から、ディズニーキャラクターをデザインに採用したカメラなどが登場。

ディズニーの人気キャラクター「ミッキーマウス」や「ミッキーマウス」「くまのプーさん」「スティッチ」「ベイマックス」デザインが展開されます☆

発売に先駆け、東京ビッグサイトにて2月12日から14日まで開催される「東京インターナショナルギフト・ショー春2025」と、2月27日から3月2日までパシフィコ横浜にて開催される「CP+2025」にて、新商品がお披露目される予定です。

トイカメラ「Pieni M」ディズニーモデル

価格:各10,000円(税込)

ラインナップ:ミッキーマウス、ミニーマウス、くまのプーさん、スティッチ、ベイマックス

クラシックなカメラデザインを採用した超小型のデジタルトイカメラ「Pieni M」に、ディズニーキャラクターをあしらったモデルが登場。

カメラを立ち上げると、各キャラクターが画面に表示され、さらにキャラクターボイスが流れるため、楽しい撮影が体験できます。

液晶モニターが搭載されているので、撮影範囲を確認しながら撮影が可能。

付属のネックストラップを使えば、アクセサリー感覚で気軽に持ち運びできるので、どこでも撮影を楽しむことができます。

こちらに向かってポーズをとる「ミッキーマウス」や

手を握りながら大きく腕を広げる「ミニーマウス」

暖かみのあるカラーと優しい表情に癒やされる「くまのプーさん」

お口を大きく開きながらご機嫌なポーズをとる「スティッチ」

シルバーの本体に「ベイマックス」カラーが映えるトイカメラなどがラインナップされます。

オペラグラス

価格:1,500円(税込)

ディズニーキャラクターをデザインに取り入れた「Pliant 3×25スリム」オペラグラスが新たに登場。

トイカメラとデザインコンセプトを共通化することで、カメラと一緒に楽しく持ち歩けるのも嬉しいポイントです。

双眼鏡

価格:3,000円(税込)

ピント合わせ不要の8倍双眼鏡からは、ディズニーキャラクターをあしらった新モデルがラインナップ。

軽量・コンパクト設計で、コンサートやスポーツ観戦、お出かけなど様々なシーンで活躍します。

シンプルな操作で、世代を問わず快適に使用できる、お出かけがさらに楽しくなるグッズです!

顕微鏡

価格:3,000円

ディズニーキャラクターと一緒に、ミクロの世界を探索できる顕微鏡も展開。

手のひらサイズのハンディ顕微鏡なので、スマートフォンを取り付けて撮影することも可能です。

スマートフォンなしでも顕微鏡として楽しむことができます。

ディズニーキャラクターと一緒に撮影やお出かけが楽しめるトイカメラや双眼鏡。

ケンコー・トキナーのディズニーデザイングッズは、2025年5月より順次販売開始です☆

© Disney

※価格は販売予定価格となります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキー・ミニー・プーさん・スティッチ・ベイマックス!ケンコー・トキナー ディズニー「トイカメラ・双眼鏡・顕微鏡」 appeared first on Dtimes.