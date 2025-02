ワーナーの代表的なキャラクターであり、世代を超えて愛され続ける「トムとジェリー」

1940年2月10日に「トムとジェリー」のふたりが初めて登場したアニメーション「上には上がある」が上映されてから、2025年で遂に85周年を迎えました。

そんな「トムとジェリー」のアニバーサリーをお祝いするイベントを開催!

イベントには、自身初コンサートツアー真っ最中の韓国ボーイグループ BOYNEXTDOORも登場☆

トムとジェリー 85周年アニバーサリーイベント

開催日:2025年2月10日

ワーナーの代表的なキャラクターであり、世代を超えて愛され続ける「トムとジェリー」

1940年2月10日に「トムとジェリー」のふたりが初めて登場したアニメーション「上には上がある」が上映されてから、2025年で遂に85周年を迎えました。

トムとジェリーも駆けつけたイベントの様子を紹介していきます。

イベントには、自身初コンサートツアー真っ最中の韓国ボーイグループ BOYNEXTDOORの

TAESANさん

SUNGHOさん

JAEHYUNさん

LEEHANさん

RIWOOさん

WOONHAKさんが登場!

「トムとジェリー」が大好きというBOYNEXTDOORのみなさん。

SUNGHOさん:

子供の頃からテレビを付けるとずっといつもトムとジェリーが映っていたのでトムとジェリーの魅力にはまってきました。

RIWOOさん:

幼い頃時間があればいつもお兄さんと一緒にトムとジェリーを見ながら過ごしました。

長編シリーズも全部見て、吹き替えバージョンも本当に楽しく見た記憶があります。

JAEHYUNさん:

トムとジェリーは幼い頃いつも一緒にいる友達のような存在です。

「トムとジェリー」の魅力について聞かれると、

TAESANさん:

気軽に楽しみながら見られるところです。

LEEHANさん:

子どものことからトムが好きでした。トムは本当に天使です!

WOONHAKさん:

トムとジェリーのやりとりを楽しく見ています。

そして、BOYNEXTDOORとのコラボ企画を発表!

BOYNEXTDOORの皆さんが、トムとジェリーのアニバーサリーソングを手掛けることが発表されました☆

アニバーサリーソングの公開は、2025年の年末頃を予定されています。

TAESANさん:

85周年を盛り上げるアニバーサリーソングを用意しているので、楽しみにしてくださいね!

SUNGHOさん:

アニバーサリーソングだけでなく、オリジナルのアイテムも出せたら嬉しいです。

RIWOOさん:

一緒に盛り上げて行きます!

LEEHANさん:

トムとジェリーのようにみなさんを笑顔にできるような存在になれるように頑張ります!

BOYNEXTDOORとのコラボ企画も発表され、これからもますます活躍の場が広がる「トムとジェリー」

トムとジェリー 85周年アニバーサリーイベントの紹介でした☆

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & TM Turner Entertainment Co. (s24)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 韓国ボーイグループ BOYNEXTDOOR登場!トムとジェリー 85周年アニバーサリーイベント appeared first on Dtimes.