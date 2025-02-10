¿åÌîÈþµª¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤è¤Í¡£Âç¹¥¤¡×¤Ê¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¼ê¿ôÁý¤ä¤·¤Æ¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿åÌîÈþµª¡Ê50¡Ë¤¬9Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¡ÖÂç¹¥¤¡×¤È¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤ÈÊ¿Ìî¥Î¥é¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃÓÅÄÈþÍ¥¤Ï¡Ö¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤µ¤ó¸«¤ë¤¿¤Ó¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¤¢¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿åÌî¤â¡ÖËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤è¤Í¡£Âç¹¥¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö¤¤¤äµîÇ¯¤Þ¤¿¥°¥ó¤È¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¿åÌî¤â¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¼ê¿ôÁý¤ä¤·¤Æ¤ë¡£·Ý¤â¡×¤ÈÀä»¿¡£¡ÖÃæ¹ñ¤Î¸ÝÅ«Ââ¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤¹¤è¡×¤È¤¹¤°¤µ¤Þ±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂôÂ¼°ì¼ù¤Ï¡Ö¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ê¤·¤Ç½Ð¤ÆÂç¾æÉ×¡©´í¸±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£