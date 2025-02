りん と Uchan 起用！Coreelle Japan「“#わたし推し買い”アイテム20選」スペシャルコラボレーション企画

Coreelle Japan(コリエルジャパン)は、2025年2月7日(金)より、人気インフルエンサーのはりんさんとUchanさんを起用したスペシャルコラボレーション企画を開始します。

Coreelle Japan「“#わたし推し買い”アイテム20選」

この企画では、幅広い世代から支持を集める両インフルエンサーがそれぞれの視点で厳選した韓国コスメの魅力を、それぞれのYouTubeチャンネルで詳しく紹介します。

■韓国コスメ界を代表する2大インフルエンサーが厳選

この企画の顔となる2名のインフルエンサーは、それぞれが独自の視点と確かな美容知識で、多くのフォロワーから絶大な支持を得ています。

【はりん】

YouTubeチャンネル登録者数12万人以上を誇る韓国コスメのスペシャリスト。

韓国コスメの詳細なレビューや、最新トレンド情報の発信を行い、多くのフォロワーから支持を得ています。

特に韓国コスメに関する専門的な知識と、実体験に基づいた誠実な情報発信が評価され、数々の韓国コスメブランドとのコラボレーション実績を持っています。

【Uchan】

SNSフォロワー数30万人を超える人気美容インフルエンサー。

アパレルブランドのプロデュースも手掛け、等身大の美容情報を発信することで、10代後半から20代を中心に圧倒的な支持を得ています。

特に韓国コスメを使用したメイク動画は毎回10万回以上の視聴数を記録しており、若年層への影響力は絶大です。

■各インフルエンサーが独自の視点で選んだ厳選アイテム

この企画では、両インフルエンサーがそれぞれの視点でCoreelle Japanの商品を厳選。

特に以下のポイントに注目して商品をセレクトしています。

・忙しい現代女性の肌を考慮した、ヴィーガン処方の優しい製品

・使用経験のあるブランドから厳選された信頼できる商品

・韓国で話題の最新トレンド製品

・コストパフォーマンスに優れた実力派アイテム

・Coreelle Japan独自のプライベートブランド商品

はりんさんは、年末年始で疲れたお肌をいたわるスキンケア、特にヴィーガンコスメやデイリーケアアイテムを中心にセレクト。

一方、Uchanさんは、使用してみてよかったアイテムや、トレンド感のある商品をピックアップしています。

■急成長する韓国コスメ市場におけるCoreelle Japanの独自性と新たなコスメとの出会い

韓国からの化粧品輸入金額は2023年に959億6,200万円となり、国別でフランスなどを抑えて1位となっています。

(※)

この成長市場において、Coreelle Japanは働く女性を応援すること、加えて自分への労わり精神の推奨することを踏まえて「毎日を頑張るあなたへ、#わたし推し買い」というコンセプトを掲げ、韓国コスメの正規代理店として、韓国の人気ブランドとの直接取引により、最新トレンドアイテムをいち早く提供し、正規品のみを取り扱う信頼性で多くのユーザーから支持を得ています。

また、Coreelle Japanは30代〜40代の働く女性をメインターゲットに、環境に配慮したヴィーガンコスメを豊富に取り揃え、確かな品質と適正価格を実現するほか、独自のプライベートブランド「House of Dohwa」「TEA Collective」「THE POTIONS」では、韓国コスメの特長を活かしながら、日本の消費者ニーズに応える商品開発を行っています。

【取扱商品】

●ブランド名:House of Dohwa

●商品名 :米マスクパック

米ぬかの力でうるおいチャージで透明感アップ!

米ぬかエキス配合のウォッシュオフパックです。

定期的に使用することで肌のキメを整えて肌を柔らかくし、パックの後に使用する化粧水や美容液の浸透をサポートします。

<はりんさんコメント>

ふんわりとしたなめらかなクッション性のある柔らかいクリーム状のテクスチャーで、均一に伸ばしやすい!

House of Dohwa

●ブランド名:TEA Collective

●商品名 :ハンドケアセット(アルテミス)

ギフトにも喜ばれる高級感のあるハンドウォッシュ&ハンドクリームのセット。

手肌のうるおいを守りながらケアしてくれるハンドウォッシュと、ぺたつかないのにリッチな潤いを与えるハンドクリーム。

ヨモギ、ローズマリー、ユーカリのハーブをブレンドした、やさしく爽やかで高級感あふれる香り。

<はりんさんコメント>

お洒落で、高級ホテルが連想されるような万人受けする香りな気がします!

<Uchanさんコメント>

すごく良い匂いで、なんかちょっと癒されるような植物由来っぽい香り。

よもぎの香りなんですね。

TEA Collective

■会員限定の特別特典で、もっと身近な韓国コスメ体験を

Coreelle Japanでは、新規会員様向けに、以下の特典が用意されています。

- 初回購入時10%OFFクーポン

- 購入金額に応じたサンプルプレゼント

- 送料無料(5,550円以上の購入時)

はりんさん、Uchanさんによる商品紹介動画は、Coreelle Japan公式サイトおよび各インフルエンサーの公式YouTubeチャンネルにて順次公開予定です。

(※)参照元:財務省貿易統計

