第一学院高等学校と北谷津ゴルフガーデンは、2025年4月に第一学院高等学校 スポーツコース ゴルフ部を開設します。

第一学院高等学校/北谷津ゴルフガーデン「スポーツコース ゴルフ部」

第一学院高等学校と北谷津ゴルフガーデンは、2025年4月に第一学院高等学校 スポーツコース ゴルフ部を開設。

このコースでは「高校卒業」×「ゴルフレッスン」の両立が目指せます。

高校卒業資格取得のための柔軟な学習環境が整った通信制高校である第一学院高等学校で学び、同時に世界ジュニアを輩出した本格的なコースと充実したゴルフ指導を北谷津ゴルフガーデンで受けることができます。

■第一学院高等学校 スポーツコース ゴルフ部の特長

〈ゴルフ指導について〉

第一学院高等学校 スポーツコース ゴルフ部では、北谷津ゴルフガーデンの「良いところをもっと良くする伸び伸びとした指導」をそのまま生かし、世界で通用するゴルファーを目指します。

北谷津ゴルフガーデンでは、現在まで多数の世界ジュニア選手権出場者、トーナメントプロ等を輩出しています。

北谷津ゴルフガーデン出身プロゴルファー

●池田勇太プロ ●木下裕太プロ ●市原弘大プロ ●葭葉ルミプロ ●稲見萌寧プロ ●西郷真央プロ ●吉田鈴プロ ●村田理沙プロ ●大出瑞月プロ

北谷津ゴルフガーデンには、郊外ならではの広々とした230ヤードの練習場があります。

またショートコースは全18ホールあり、特色あるコースをいつでも使用できるので、ショートゲームの技術向上にもつながります。

世界ジュニア選手権出場者を多数輩出してきた北谷津ゴルフガーデンだからこそできる、個々に合わせたコーチからのゴルフ指導で、自分だけでは不安なことも的確なアドバイスにより経験値も向上します。

〈高校卒業資格取得について〉

第一学院高等学校にて高校卒業に必要な学習を進めます。

自身の環境や目指す目標に合わせて以下の学び方から選択することができます。

●ON CAMPUS(千葉キャンパスへの通学)

週2日、第一学院高等学校 千葉キャンパスに通って学ぶスタイルです。

自分のスケジュールに合わせて時間割が作れるので、友だちと高校生活を満喫しながら自分のペースで通って高校卒業を目指すことができます。

●ONLINE(オンラインで学ぶ)

完全オンラインで学習を進めるスタイルです。

いつでもどこでも学べるので、週2日千葉キャンパスへの通学が難しい方でもゴルフとの両立が可能です。

担任や全国の仲間とつながれる環境を用意していますので、完全オンラインでも安心して学習を進めることができます。

目標に合わせて学びを選択することができます

◆北谷津ゴルフガーデンについて

北谷津ゴルフガーデンは、ショートコース全18ホールと打ち放題ができる練習場を併設した千葉県のゴルフ場。

5歳〜18歳対象のジュニアレッスンでは世界ジュニア選手権出場者を多数輩出。

“良いところをもっと良くする”伸び伸びとしたレッスンで、世界で通用するゴルファーを育てています。

社名 : 株式会社 山池(北谷津ゴルフガーデン)

代表者 : 代表取締役 土屋 大陸

所在地 : 〒265-0067 千葉県若葉区北谷津町282番地

創業 : 1970年

サポート校(その他施設)名称: 北谷津ゴルフガーデン高等学院

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高校卒業とゴルフレッスンの両立が目指せる!第一学院高等学校/北谷津ゴルフガーデン「スポーツコース ゴルフ部」 appeared first on Dtimes.