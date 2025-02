4年間にわたり学び、制作に取り組んできた学生たちの多彩な作品！成安造形大学 卒業制作展 2025

成安造形大学は、2025年2月20日(木)〜2月23日(日)の4日間にわたり、京都市京セラ美術館にて「成安造形大学 卒業制作展 2025」を開催します。

成安造形大学 卒業制作展 2025

会場 :京都市京セラ美術館(京都市左京区岡崎円勝寺町124)

会期 :2025年2月20日(木)〜2月23日(日)

時間 :10:00〜17:30(最終日17:00終了)

入場料 :無料

アクセス:地下鉄東西線「東山」駅下車、1番出口より徒歩8分

京阪電車「三条」駅下車、9番出口より徒歩16分

市バス「岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前」下車

駐車場(いずれも有料):

京都市京セラ美術館駐車場(21台)、岡崎公園駐車場(506台)、みやこめっせ駐車場(163台)

京都市京セラ美術館公式サイト: https://kyotocity-kyocera.museum

成安造形大学は、2025年2月20日(木)〜2月23日(日)の4日間にわたり、京都市京セラ美術館にて「成安造形大学 卒業制作展 2025」を開催。

4年間にわたり学び、制作に取り組んできた学生たちの多彩な作品を展示します。

「成安造形大学 卒業制作展 2025」で、学生たちの学びの成果を確認してください。

■「成安造形大学 卒業制作展 2025」のメインビジュアルについて

「大津絵」は、大学のある滋賀県大津市で江戸時代初期から親しまれてきた、個性的でユーモアのある絵画です。

本展では、その特徴を成安造形大学の6つの領域の学びと結びつけ、歴史と現代の表現を融合させています。

大津絵が時代を超えて受け継がれてきたように、現代の作品制作が人と人をつなぎ、未来へと伝わっていきます。

■出展コース

総合領域 :総合デザイン

イラストレーション領域:メディアイラスト/アートイラスト/

デジタルイラスト/マンガ・絵本/アニメーション/

3DCG/風景イラスト

美術領域 :日本画/洋画/現代アート

情報デザイン領域 :グラフィックデザイン/情報デザイン/写真/映像

空間デザイン領域 :コスチュームデザイン/プロダクトデザイン/

住環境デザイン

地域実践領域 :クリエイティブ・スタディーズ

■成安造形大学について

成安造形大学(所在地:滋賀県大津市仰木の里東4-3-1/学長:小嵜 善通 おざき よしゆき/学生数:約900名)は、芸術学部 芸術学科 6領域16コース(*)を設置する芸術大学です。

各領域で高い専門性を確立することを目指し、少人数教育の大学だからこそ実現できる、一人ひとりの適性に合わせた個別指導教育を行っています。

また、地元自治体・企業・各種団体との産官学連携による実践教育を実践するとともに、複数の学内ギャラリーを回遊式の美術館に見立てた「キャンパスが美術館」、滋賀の歴史文化を研究し発信する「附属近江学研究所」などを擁し、地域文化向上の一助になることを目指しています。

(*)芸術学部 芸術学科 6領域 16コース(2025年1月現在の学部・学科編成)

<総合領域>

総合デザインコース

<イラストレーション領域>

メディアイラスト表現コース/キャラクターイラスト表現コース/映像イラスト表現コース/アートイラスト表現コース

<美術領域>

日本画コース/洋画コース/現代アートコース

<情報デザイン領域>

グラフィックデザインコース/情報デザインコース/写真コース/映像コース

<空間デザイン領域>

コスチュームデザインコース/プロダクトデザインコース/住環境デザインコース

<地域実践領域>

クリエイティブ・スタディーズコース

