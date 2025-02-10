【第7回 Crazy Raccoon Cup Street Fighter 6】
開催日：2月16日

　プロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」が主催するeスポーツ大会「第7回 Crazy Raccoon Cup Street Fighter 6」が2月16日に開催されることが決定した。

　「Crazy Raccoon Cup（CRカップ）」はストリーマーやプロゲーマーたちがチームを組み参加する招待制大会。出場メンバーは後日公開される。また、スクリム（練習試合）は2月12日から2月15日まで行なわれる。

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