第7回目の「CRカップ スト6」が2月16日開催決定。出場メンバーは後日公開
【第7回 Crazy Raccoon Cup Street Fighter 6】
開催日：2月16日
開催日：2月16日
プロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」が主催するeスポーツ大会「第7回 Crazy Raccoon Cup Street Fighter 6」が2月16日に開催されることが決定した。
「Crazy Raccoon Cup（CRカップ）」はストリーマーやプロゲーマーたちがチームを組み参加する招待制大会。出場メンバーは後日公開される。また、スクリム（練習試合）は2月12日から2月15日まで行なわれる。
／- Crazy Raccoon (@crazyraccoon406) February 9, 2025
第7回 Crazy Raccoon Cup Street Fighter 6 開催??
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◇開催日程◇
2月16日(日)
スクリムは2月12日(水)~2月15日(土)の4日間！
出場メンバーは後日公開！??#CRカップ #StreetFighter6 pic.twitter.com/RwxxW5s7KR
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