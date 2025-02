【ワンダーフェスティバル2025[冬]】開催日時:2月9日 10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料:当日券 4,000円※小学生以下無料・要、保護者同伴

「ワンダーフェスティバル2025[冬]」でもっとも大規模に新アイテムを出展していたのがグッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーが主催する「WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!!39」ブースだ。

自社の作品だけではなく、Solarainやファット・カンパニーをはじめ、さまざまなパートナーメーカーの作品も展示されており、かなり見応えがあった。

本稿では、グッドスマイルカンパニーとパートナーメーカーの美少女スケールフィギュアを中心に注目の新作アイテムを見ていこう。

「WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!!39」ブース

ブースの中心に展示されていたのが「エンプレス[ブラックロックシューター] huke Ver.」。huke氏の描き下ろしイラストをもとに立体化された作品だ。台座の高さもあって、全長約420mmという大きさで圧倒的な存在感を放っていた。

ブラックロックシューター本体は線の細いビジュアルだが、半身から湧き上がっている蒼炎のエフェクトが迫力のボリューム感を演出している。炎はすべてクリアパーツを使用しており、透き通る羽と瞳が非常に美しい。

イラストで描かれていた、砕けた肢体の表現も立体で見事に再現している。驚くほどのクオリティで、これまで発売してきたブラックロックシューターのフィギュアの決定版と言っても過言ではない逸品だ。

【エンプレス[ブラックロックシューター] huke Ver.】

うねる炎と無機質な羽が違和感なく見事に融合している

劇場版で衝撃の登場を見せた「劇場版 魔法少女まどか マギカ[新編]叛逆の物語 悪魔ほむら」も大々的に展示されていた。

漆黒に染まった翼を大きく広げているデザインだけにサイズ感はかなりのもの。優しくもどこか冷ややかにも見える微笑み顔が印象的だ。

細かな羽1枚1枚の造形の細かさ。そして衣装の内側はダークオーブをイメージしたかのような透明感のある塗装を施しており、悪魔ほむらの魅力を引き立たせている。

【劇場版 魔法少女まどか マギカ[新編]叛逆の物語 悪魔ほむら】

作中の雰囲気が存分に出ており、悪魔的かわいさである

他にも「着せ恋」や「ウマ娘」をはじめ、「ToHeart2」や「ブルアカ」などなど、ゲームやアニメなどをモチーフにした高クオリティなフィギュアが大量に展示されていたので、まとめてチェックしていこう。

【黒江雫 cosplay by Marin】【向坂環 20th Anniversary Ver.】【初音ミク 梅花三弄Ver.】【リラ・ディザイアス】【マチカネタンホイザ】【【RUN&WIN】ナイスネイチャ】【ナイスネイチャ】【ツインターボ】【ヴィブロス】【ウマ娘 プリティダービー ナリタトップロード】【シュヴァルグラン】【ホッコータルマエ】【トランセンド】【フジキセキ】【ミスターシービー】【【緋色のニュイ・エトワレ】ダイワスカーレット】【ラプンツェル】【クエンシー:エスケープクイーン】【紅蓮:ブラックシャドウ】【モダニア:second affection】【ノワール:ブラックラビット】【ブラン:ホワイトラビット】【シンデレラ】【モダニア:ファースト・アフェクション】【モガドール 悶々ロッカーシークレットVer.】【チェシャー ファンシー・ナイトドリームVer.】【セントルイス 水着Ver.】【フォーミダブル(μ兵装)】【高雄 破マ艦術-神護-】【島風 あわてんぼうな月兎】【テューリンゲン 月下の大掃除】【朝凪 正午の時化に揺られよう】【アコ(ドレス)】【ヒナ(ドレス)】【アル(ドレス)】【カヨコ(ドレス)】【角楯カリン(バニーガール)】【サクラコ】【アル】【キキョウ】【ハナコ(水着)】【ヒナタ(水着)】【ミユ(水着)】【ウイ(水着)】【ホシノ】【イズナ】【篠澤広】【ランサー/メリュジーヌ】【アルクェイド・ブリュンスタッド~星の内海~】【マジシャンズ・ヴァルキリア/遊戯王カードゲームモンスターフィギュアコレクション】【ハチロク】【PA-15 牛ビキニVer.】【ソフィア・F・シャーリング チアVer.】【ソフィア・F・シャーリング 牛ビキニVer.】【メノウ 水着Ver.】【ライザ&クラウディア チャイナドレスVer.】【ライザリン・シュタウト 水着Ver.】【リラ・ディザイアス 水着Ver.】【クラウディア・バレンツ 水着Ver.】【ブリジッド】【飛鳥 水着Ver.】【雪泉 水着Ver.】【忍野忍】【チノ Cafe Lumiere Ver.】【カンナ 休日Ver.】【エーデルガルト】【長門有希 原作ver.】【紫雲寺ことの】【レーシングミク 2024Ver.】

