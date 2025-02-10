¡Ö¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¡Ä¡×ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢¶öÁ³ºÆ²ñ¤·¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¶âÈ±¤À¤«¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÀ¨¤¤¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë
¡¡½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎËÙÅÄ¿¿Í³¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ¶Àî¤¢¤µ¤ß¤µ¤ó¤Î¸ÄÅ¸¡Ø¿ÀÏÃ¤Î»å¡Ù¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»É½«¤ÎÁ¡ºÙ¤ÇÈþ¤·¤¤¿§»È¤¤¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¶öÁ³¤Ë¤â¡¢¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿ÂçÅç¤µ¤ó¤È¤â¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¶âÈ±¤ËÊÑ¿È¤·¤¿ÂçÅç¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¶öÁ³¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤ÊÍ¥»Ò¤Á¤ã¤ó¡ÄÂç¹¥¤¤ÊÆó¿Í¤Î2S´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂçÅç¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¶âÈ±¤À¤«¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¡ª²û¤«¤·¤¤¤Í¡×¡ÖÍ¥»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Þ¤¿¸«¤ì¤¿¤Î´ò¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥á¥Ã¥Á¥ãÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡¢ºòÇ¯4¡Á6·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ä¹Ã«ÀîÇî¸Ê¼ç±é¤ÎTBSÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤ÇË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÊÛ¸î»Î¤È¥Ñ¥é¥ê¡¼¥¬¥ë¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤¿¡£