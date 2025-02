DAZN、J1開幕節は複数試合の同時視聴が可能に！…『やべっちスタジアム』は全無料配信へ

DAZN(ダゾーン)は10日、間も無く開幕する2025明治安田Jリーグの配信コンテンツについて発表した。33年目を迎える明治安田Jリーグは、14日(金)のフライデーナイトJリーグ(金J)で開幕。DAZNはリーグ全体の開幕戦となるガンバ大阪とセレッソ大阪による“大阪ダービー”に始まり、今シーズンも全カテゴリーの全試合を配信する。また、リニューアルされる『やべっちスタジアム』を筆頭に、オリジナルコンテンツを充実のラインナップで配信する予定だ。

1

2

次へ

『やべっちスタジアム』は17日(月)から毎週月曜21時からの配信に変更し、Jリーグだけでなく、各世代の日本代表、AFCアジアチャンピオンズリーグ(ACL)、女子サッカー、FIFAクラブワールドカップ2025」、欧州サッカー、そこで活躍する日本人選手たちなどDAZNのすべてのサッカーカテゴリーを網羅。「日本サッカーを全力サポートするために」を掲げて無料配信番組としてリニューアルされる。新たな番組レギュラー解説として、林陵平氏と坪井慶介氏が加わり、番組内容も「選手の声」を主役に一新されることに。注目する大会にまつわる情報や注目選手たちを深堀りする「やべすたリサーチ!」と、その週に輝いた選手たちの声を届け、プレーヤーの魅力に迫る「やべすたフォーカス!」が大きな柱として展開される。また、配信と同時にチャット機能「FanZone」を実施し、アンケートや投票、チャットなどで参加視聴者から「インタビューしてほしい選手」や、「新企画」を募集するなど、ファンと共に作る番組へと変貌するとのこと。リニューアル第1弾の「やベスタフォーカス!」では、J1開幕初戦の大阪ダービーをはじめ、各試合のヒーロー選手たちにスポットを当て、選手自身の語りで注目試合を振り返りる予定だ。さらに「やべスタリサーチ!」では「AFC U−20アジアカップ」を戦う U−20日本代表の初戦の模様、注目選手の人物像を掘り下げた単独インタビューや解説者の次戦プレビューなどが紹介される。明治安田Jリーグの開幕を盛り上げる開幕特別番組も充実のラインナップとなっている。まず、10日(月)には、「2025Jリーグ大予想! 正解はシーズン後」を。MC橋本直氏(銀シャリ)をはじめ、佐藤寿人氏、林陵平氏、安田理大氏らの解説者、そしてウエストランド井口氏、ゆってぃ氏らサッカー好きのタレント勢が集結して、2025明治安田Jリーグを徹底分析し、熱いトークとクイズが繰り広げられる。そして、J1開幕節の7試合が行われる15日(土)には、スコア予想くじ「WINNER」協賛のもと、複数の試合を同時視聴可能な「JZONE Powered by WINNER〜スコア予想で #J みようぜ〜」の配信が行われる。史上2クラブ目の3連覇に挑むヴィッセル神戸と、巻き返しへ大型補強を行った浦和レッズとの一戦など注目試合を中心に、昨季限りで現役を引退した柿谷曜一朗氏、安田理大氏、戦術系YouTuberであるLeo the football氏が試合のスコアを徹底予想し、リアルタイムで予想の答え合わせをしていく。チャット機能「FanZone」を駆使してインタラクティブに大勢のファンと意見を交わし合いながらも楽しむことができる「JZONE Powered by WINNER〜スコア予想で #J みようぜ〜」は無料配信が決定。また、今シーズンはJ1全試合において「FanZone」が実施されるほか、「内田篤人のFOOTBALL TIME」でも、明治安田Jリーグ、U−20アジアカップについての内容が配信される予定と発表されている。なお、DAZNでは開幕戦の大阪ダービーをはじめ明治安田Jリーグ各節2試合や「AFC U−20 アジアカップ CHINA 2025」に挑む U−20日本代表の戦いも無料配信されるほか、シーズンも後半に突入したSOMPO WE リーグ、欧州サッカーと国内外のサッカーの興奮を配信中だ。3月には「AFCアジア最終予選」、6月には「FIFA クラブワールドカップ2025」とビッグイベントが控えている。