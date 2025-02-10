¿ûÅÄ¾Úö¡¢À¸ÅÄÅÍ¿¿¤È¶¦±é¤Î´Ú¹ñÇÐÍ¥¤¬Î©·ï¡Ä±Ç²è¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ÎË½¹ÔÍÆµ¿
ÇÐÍ¥·ó±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥ä¥ó¡¦¥¤¥¯¥Á¥å¥ó¤¬Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÎ©·ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¡¢´Ú¹ñ¤Ç±ê¾å¤Î¥ï¥±
2·î10Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥¦¥ë¾ëËÌ¡Ê¥½¥ó¥Ö¥¯¡Ë·Ù»¡½ð¤Ï¥ä¥ó¡¦¥¤¥¯¥Á¥å¥ó¤òË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇºßÂðµ¯ÁÊ¤·¡¢ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Èà¤ÏºòÇ¯12·î13Æü¡¢¼«¿È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¾ëËÌ¶è¤Îµï¼ò²°¤Ç¡¢¸åÇÚ¤Î±Ç²è¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÆ¬¤ò»æÂ«¤Ç²¿ÅÙ¤â²¥¤ê¡¢Ë½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿ÍÆµ¿¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»¡¤ÏºòÇ¯12·î30Æü¤ËÈï³²¼Ô¤«¤é¹ðÁÊ¾õ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤¿¤¢¤È¡¢ÁÜºº¤ò³«»Ï¤·¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯Á÷¸¡¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥ä¥ó¡¦¥¤¥¯¥Á¥å¥ó¤Ï±Ç²è¡ØÉÊ¹Ô¥¼¥í¡Ù¡Ê02¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥é¥Ï¥ó¡Ù¡Ê04¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ØÂ©¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¡Ê08¡Ë¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡Ø¤¢¡µ¡¢¹ÓÌî¡Ù¡Ê17¡Ë¤Ç¤Ï¿ûÅÄ¾Úö¤È¡¢¡Ø¹ðÇò ¥³¥ó¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¤ÏÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¹ðÇò ¥³¥ó¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï2·î19Æü¤è¤ê´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢PR³èÆ°¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£