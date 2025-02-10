沖縄県「ゆいレール」でクレカ等のタッチ決済乗車サービスを3月28日開始へ
沖縄都市モノレール、三井住友カード、ビザ・ワールドワイド・ジャパン、ジェーシービー、琉球銀行、日本信号、QUADRACは3月28日(予定)、クレジットカードやデビットカード等のタッチ決済による鉄道乗車サービスを沖縄都市モノレールの全駅で開始する。
専用リーダ
タッチ決済対応のカード(クレジット・デビット・プリペイド)や、同カードが設定されたスマートフォン等を、新たに自動改札機に設置する専用リーダにタッチすることで、そのまま改札を通過し乗車できる。沖縄県唯一の鉄道として、多様化したライフスタイルとニーズに対応し、近年増加する訪日外国人等の幅広い利用者の利便性向上を図る。
決済ブランドは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯。対象駅は「ゆいレール」全駅(那覇空港・赤嶺・小禄・奥武山公園・壺川・旭橋・県庁前・美栄橋・牧志・安里・おもろまち・古島・市立病院前・儀保・首里・石嶺・経塚・浦添前田・てだこ浦西)。
対象駅
専用リーダ
タッチ決済対応のカード(クレジット・デビット・プリペイド)や、同カードが設定されたスマートフォン等を、新たに自動改札機に設置する専用リーダにタッチすることで、そのまま改札を通過し乗車できる。沖縄県唯一の鉄道として、多様化したライフスタイルとニーズに対応し、近年増加する訪日外国人等の幅広い利用者の利便性向上を図る。
決済ブランドは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯。対象駅は「ゆいレール」全駅(那覇空港・赤嶺・小禄・奥武山公園・壺川・旭橋・県庁前・美栄橋・牧志・安里・おもろまち・古島・市立病院前・儀保・首里・石嶺・経塚・浦添前田・てだこ浦西)。
対象駅