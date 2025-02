【ワンダーフェスティバル2025[冬]】開催日時:2月9日 10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料:当日券 4,000円※小学生以下無料・要、保護者同伴

2月9日に幕張メッセで開催された、総合造形イベントの「ワンダーフェスティバル2025[Winter]」。毎回フィギュアの総合デパートかと思うぐらいに、多数のメーカーから発売が予定されている作品が大量に展示されているのがあみあみホビーキャンプのブースだ。

今回のワンフェスでも限られたスペースの中に、ぎっしりと個性豊かな新作フィギュアたちが並べられており、見ているだけでも楽しい気分にさせてくれた。さすがに数が多すぎるということで、同ブースの中からいくつかのメーカーをピックアップし、3回に分けてご紹介していく。本稿で取り上げているのは、PRISMA WING、フリュー、アルファマックスの作品だ。

フリューは2B日本人形や「2.5次元の誘惑」など展示

【吉徳×F:NEX 2B -日本人形-】

まずはフリューの作品からご紹介していこう。こちらで特に目を引いたのが、吉徳とのコラボで発売される1/4スケールフィギュアの「吉徳×F:NEX 2B -日本人形-」だ。今回展示されていたのは彩色原型で、価格は198,000円。発売日は未定だが、近日中に受注が開始される予定である。

クールなイメージが強い2Bだが、そのイメージはそのままに着物を身につけているというのはなかなか面白い。片方の肩を大きく開けているという着こなしもキャラクター性が良く出ているが、着物裏地の模様など吉徳の技術がふんだんに盛り込まれているという印象だ。

フリューからは、近日受注が開始される1/7スケールフィギュアの「椎名真昼 お泊まりver.」や「リリエル 天使空挺隊/リリサ」と「ミリエラ 天使空挺隊/美花莉」も展示されていた。

「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件」の椎名真昼がフィギュア化。今回原型で展示されていた

アニメ「2.5次元の誘惑」からリリサと美花莉のフィギュアも登場。展示されていたのはどちらも彩色原型だ

PRISMA WINGは「探偵はもう、死んでいる。」1/1スケールや「Fate」など出展

【探偵はもう、死んでいる。 シエスタ ウエディングビキニ Ver】

今回のあみあみホビーキャンプのブース全体としても、もっとも大きく目立っていたのがPRISMA WINGが展示していた1/1スケールフィギュアの「探偵はもう、死んでいる。 シエスタ ウエディングビキニ Ver」だ。発売は2025年12月頃の予定で、価格はなんと132万円。

純白のウエディングドレスに身を包んでいるが、透けて見える衣装の下はビキニスタイルになっているという、いかにもフィギュアらしい作品になっているのが特徴である。とはいえ、これだけのサイズになると身に付けている衣装もリアルな素材が使われているということもあり、もはやフィギュアというよりもマネキンのようなものに近い印象だ。

もちろん上記のシエスタ以外にも、PRISMA WINGからはとにかく注目のアイテムが大量に出展されていた。特に今回はデコマスで展示されていたということもあり、いずれも見応えのあるものばかりだ。こちらでは、そこからいくつか注目の作品を絞ってご紹介する。

2025年9月に発売予定の1/7スケールフィギュア「アルティメットまどか&悪魔ほむら」

こちらは1/7スケールフィギュアの「ご注文はうさぎですか?BLOOM ココア」だ。価格や発売時期は今のところ未定

2025年12月に発売される1/7スケールフィギュアの「ピアプロキャラクターズ 鏡音レン “Art by lack”」

こちらも2025年12月に発売される1/7スケールフィギュア「ピアプロキャラクターズ 鏡音リン “Art by lack”」

2025年9月に発売される1/7スケールフィギュアの「緋傘と牡丹 DX版」

こちらは1/7スケールフィギュアの「Flower Imitation. Easter. Illustration by neco」だ

1/6スケールフィギュアの「グランブルーファンタジー ジークフリート」。価格や発売時期は未定

1/4スケールフィギュアの「Fate/stay night セイバー」。価格や発売時期は未定だ

2025年12月に発売される1/7スケールフィギュアの「アイドルマスターシンデレラガールズ 覚醒魔王 神崎蘭子」

2025年11月に発売される1/7スケールフィギュアの「超次元ゲイム ネピテューヌ パープルハート[カオス]」

2025年12月に発売される1/7スケールフィギュアの「デート・ア・ライブ 四糸乃」

1/7スケールフィギュア「デート・ア・ライブ 夜刀神十香」。価格は発売時期は未定

2025年11月に発売される1/7スケールフィギュアの「【推しの子】アイ」

1/7スケールフィギュアの「ようこそ実力至上主義の教室へ 軽井沢恵」。発売時期や価格は未定

1/7スケールフィギュアの「Re:ゼロから始める異世界生活 ラム グラス エディション」。発売時期や価格は未定

アルファマックスからは「アズールレーン」や「SSSS.GRIDMAN」の新作

アルファマックスから、「アズールレーン」から「高雄 春の習い ver.」と「樫野 ~スチルイラスト ver.~」、「ブレマートン ~ピロー・コンサルテーション ver.~」が展示。また、「SSSS.GRIDMAN」の「宝多六花」と「新条アカネ」も原型が初展示されていた。

2025年8月に発売される1/4スケールフィギュアの「アズールレーン 高雄 春の習い ver.」。こちらはデコマスだ

こちらは1/4スケールフィギュアの「ブレマートン ~ピロー・コンサルテーション ver.~」だ。

こちらも原型初展示の1/4スケールフィギュア「ブレマートン ~ピロー・コンサルテーション ver.~」

デコマスで展示されていた1/7スケールフィギュアの「グリッドマン 宝多六花」

こちらもデコマスで展示されていた1/7スケールフィギュア「グリッドマン 新条アカネ」

