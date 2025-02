「ミッション：インポッシブル」最新作、トムさまがセスナに食らいつく新映像

映画『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』スーパーボウル特別映像|2025年5月23日(金)日米同時公開

5月23日に日米同時公開されるトム・クルーズ主演作「ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング」(原題)より、トム演じるイーサン・ハントがセスナ機に食らいつく“浮遊感MAX”の最新映像が公開された。

(C)2025 PARAMOUNT PICTURES.

2023年公開の「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング」の続編で、「ミッション:インポッシブル」シリーズ最新作。デッドレコニングから、いくつもの意味を持つ語“レコニング”を引き継ぎ、さらには“ファイナル”とも謳っている作品で、シリーズの最後、はたまたイーサンの最後など、さまざまな展開を推測させる意味深なタイトルとなっている。前作のラストでイーサンが手にした”鍵”が導く運命は……。

最新映像は、アメリカンフットボールの最高峰であるスーパーボウルのキックオフ直前に公開されたもの。お馴染みの“トム走り“から始まり、海に沈む潜水艦や謎のドームが立ち並ぶ雪原、そして空を駆けるセスナ機といった陸・海・空あらゆるロケーションを舞台に、さまざまなインポッシブル(不可能)なミッションが繰り広げられ、そのすべてで想像を超えるアクションシーンが用意されていることが垣間見える。

映像のラストには空を急旋回するセスナ機に振り落とされまいと食らいつくイーサンの姿も。過去には「ミッション:インポッシブル ローグ・ネイション」(2015)でも猛スピードで離陸する軍用機にしがみついたトムだが、今回は軍用機よりも縦横無尽に飛び回るセスナ機が相手。

引きの画と共にセスナ機が飛んでいる高度やスピード、その縦横無尽さを感じることができる“浮遊感MAX”な映像となっており、わずか数秒ながらもトムがいかにインポッシブルなアクションに生身で挑んでいるか、彼の空中アクションの最終形態を見ることができる映像となっている。

監督を務めるクリストファー・マッカリーはEmpire誌の取材に対し、セスナ機のスタントや今回の映像にも一部登場している水中でのスタントだけでなく、それらを遥かに凌駕する「(観た人の)脳が溶けるようなスタントがある(“There are stunts in this movie that will melt your brain.”)」とも語っており、さらなる大アクションにも期待が高まる。

そして今回も意味深なセリフと共に映画史に残るシリーズのあの名シーンも収められており、シリーズ1作目から約29年にも及ぶ軌跡と集大成を思わせるものとなっている。

(C)2025 PARAMOUNT PICTURES.

(C)2025 PARAMOUNT PICTURES.