ÎÅÍÜÃæ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦ÂçÃ«¿¸ÆóÏº¡¡¿·¤¿¤ÊÌ´¤òÌÀ¤«¤¹¡¡²óÉü¸å¤Ï¡Ö²ð¸î¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡22Ç¯4·î¤ÎZERO1Î¾¹ñÂç²ñ¤Çðô¿ñÂ»½ý¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢Ä¹´üÎÅÍÜÃæ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼ÂçÃ«¿¸ÆóÏº¡Ê52¡Ë¤¬¡¢9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¿·¤¿¤ÊÌ´¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡Ö²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯10¥ö·î¡¡¤½¤Î´Ö¡¢ËÍ¤Î¤½¤Ð¤Ç°ìÈÖ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²ÈÂ²¡¡¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Î¼¡¤Ë¡¢ËÍ¤òÄ¹»þ´Ö»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï²ð¸î¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¡¤½¤ó¤Ê²ð¸î¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÀÜ¤¹¤ëËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤ëÌ´¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¡¡º£¤º¤Ã¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëµðÂç¤ÊÅ¨¤«¤é¾¡Íø¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¡Ä¡¡¤½¤Î»þ¤Ï²ð¸î¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¿Í¤«¤é¡¢»Ù¤¨¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¢¤ê²ð¸î¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÂçÃ«¿¸ÆóÏº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬Ç®¤¯¤Æ¤¢¤¿¤¿¤«¤¤²ð¸î¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»Ö¤ò¤Ä¤Å¤ê¡ÖÌ´¤Ï¤¤¤¯¤Ä»ý¤È¤¦¤¬¼«Í³¤À¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ê¹Í¤¨¤òµ¤·¤¿¡£¡¡