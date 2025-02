東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」の「マートレット」にて「Night View Hour〜マートレットの夜色-ヨルイロ-とともに〜」の提供をスタート。

最上階からの夜景と共に、本格カクテルのフリーフローやシェフこだわりの料理を堪能できるプランです☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ「マートレット」Night View Hour〜マートレットの夜色-ヨルイロ-とともに〜

価格:7,000円※2時間制(19:30までの来店者限定販売)

提供期間:2025年3月1日(土)〜

内容:

お出迎えの一皿:帆立貝柱 バターナッツカボチャのピュレ和洋中オードブル セレクション:筍のバリグール風・グリーンピースの葛寄せ・ぶりまさの刺身 花輭仕立てメインディッシュ:牛肉のラグー カシス風味・彩色野菜のスティック・魚介のライスペーパー包み揚げ・フレンチシェフが作るシュリンプバーガー 濃厚エビタルタルプティフルバリエ:カフェマドレーヌ・フルーツ・苺羊羹・ローズクッキー

店舗営業時間:17:00~23:00 (L.O.22:30)

定休日:日曜日(祝祭日は除く)

提供場所:浦安ブライトンホテル東京ベイ 22Fメインバー「マートレット」

浦安ブライトンホテル東京ベイ22階にあるメインバー「マートレット」に、本格カクテルのフリーフローやシェフこだわりの料理を堪能できるプランが登場!

お出迎えの一皿として「帆立貝柱 バターナッツカボチャのピュレ」が提供されたのち、和洋中オードブルのセレクション、メインディッシュ、プティフルバリエがサーブされます。

イチオシの逸品は、メインディッシュとして提供される牛肉のラグー。

じっくり煮込まれた柔らかい食感のお肉が口の中でとろけ、カシスの風味が漂います。

お料理と一緒に楽しめるのは、赤ワインや赤ワインベースのキティ・キールといったカクテルがバーテンダーおすすめのペアリング。

このおすすめカクテル以外にも組み合わせで100種類以上のメニューから好きな飲物を2時間存分に楽しめるフリーフローが含まれています。

誕生日や記念日にオプションのアニバーサリープレートと一緒に特別な時間を過ごすのにもぴったり。

落ち着いて話せる空間のエッセンスとして利用するのもおすすめなプランです。

バーテンダーが作る本格カクテルのフリーフロー、オードブルからメインディッシュ、デザートまで、こだわりの料理を堪能できるプラン。

浦安ブライトンホテル東京ベイ「Night View Hour〜マートレットの夜色-ヨルイロ-とともに〜」は、2025年3月1日(土)よりスタートです☆

期間限定“米沢牛ハンバーグとフォアグラの和風トリュフソース”登場!浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」ネオ・ビストロ・ビュッフェ 期間限定“米沢牛ハンバーグとフォアグラの和風トリュフソース”登場!浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」ネオ・ビストロ・ビュッフェ 続きを見る

【実食レポ】種類豊富な旬の苺ケーキ!浦安ブライトンホテル東京ベイ「シルフ」ケーキセット 【実食レポ】種類豊富な旬の苺ケーキ!浦安ブライトンホテル東京ベイ「シルフ」ケーキセット 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 本格カクテルのフリーフローやシェフこだわりの料理!浦安ブライトンホテル東京ベイ「マートレット」Night View Hour appeared first on Dtimes.