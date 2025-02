富士急ハイランドの「リサとガスパール タウン」にて、春のイチゴフェア「STRAWBERRY FESTA」を開催!

高さ40cmの「苺のミルフィーユパフェ」など、旬のイチゴを楽しめる見た目もかわいらしいフェアメニューやフォトスポットが登場します☆

富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」春のイチゴフェア「STRAWBERRY FESTA」

期間:2025年2月8日(土)〜4月4日(金)

開催場所:富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」

富士急ハイランドにある、パリの街並みを再現したテーマエリア「リサとガスパール タウン」にて、かわいいイチゴで溢れるイベント「STRAWBERRY FESTA(ストロベリーフェスタ)」が開催されます。

期間中、タウン内店舗では旬のイチゴを楽しめる見た目もかわいらしいフェアメニューが多数登場。

そのほか、旅先や、人気スポット、話題のスイーツとともにさまざまな場所でぬいぐるみを主役にした写真を撮る、今流行りの「ぬい撮り」ができるイチゴのフォトスポットや、ワンちゃん用のイチゴフォトスポットも出現。

さらに、2月イチゴの日には、イチゴの帽子をかぶったかわいらしい「リサとガスパール」が登場するグリーティングイベントや、フェアメニューのトッピング増量キャンペーン、3月のイチゴの日にはイチゴ食べ比べイベントも実施されます。

「リサ」と「ガスパール」と一緒に見て、食べて、写真に収めて、パリの街角で楽しむ春苺を楽しみ尽くすイベントです☆

「STRAWBERRY FESTA」限定メニュー

旬のイチゴを楽しめる見た目も可愛らしいフェアメニューが多数登場します!

一番のおすすめはイチゴをたっぷり使用した高さ約40cmの「苺のミルフィーユパフェ」

1人で食べるのはもちろん、友だちともシェアできる楽しいパフェです☆

レレーヴ サロン・ド・テ「苺のミルフィーユパフェ」ほか

商品名・価格:

・苺のミルフィーユパフェ 2,500円 ※1日10食限定

・フロマージュフレーズモンブラン 2,000円 ※1日10食限定

・ストロベリーワッフル 1,000円

・アフタヌーンティセット(イチゴVer) 2人前 9,000円

※2日前迄の要予約

店舗:レレーヴ サロン・ド・テ

注目の「苺のミルフィーユパフェ」のほか、さまざまな苺のスイーツが楽しめます。

見た目も華やかな苺のスイーツは、春気分を盛り上げてくれます☆

いちごとピスタチオクリームのフレッシュサンドなど「カフェ ブリオッシュ」

商品名・価格:

・とちおとめロール 350円

・コンフィチュール 320円

・いちごとピスタチオクリームのフレッシュサンド 380円

・いちごオ・レ 600円

店舗:カフェ ブリオッシュ

手軽に楽しめる苺を使ったパンや、「いちごオ・レ」が味わえます。

フレッシュな苺を挟んだサンドイッチもラインナップ。

飲む苺ソーダナタデココなど「BON BON BAGEL」

商品名・価格:飲む苺ソーダナタデココ、飲む苺ヨーグルト、練乳苺ミルク 各700円

店舗:BON BON BAGEL

北海道産の小麦を使ったこだわりのベーグルが味わえる「BON BON BAGEL」に、ピンクのかわいい苺ドリンクが登場。

ラインナップは「飲む苺ソーダナタデココ」「飲む苺ヨーグルト」「練乳苺ミルク」の3種類です。

そのほかにも苺メニューが続々

商品名(ショップ名)・価格:

・ドライストロベリーチョコバナナ(LA BANANE) 450円

・ストロベリーアイシングクッキー(2個セット)(パティスリー) 800円

「LA BANANE」には、バナナと苺を融合させた「ドライストロベリーチョコバナナ」がラインナップ。

「パティスリー」には、おみやげにもぴったりのかわいらしい「ストロベリーアイシングクッキー」が並びます。

ストロベリーフォトスポット

今流行りの「ぬい撮り」ができるイチゴのフォトスポットや、ワンちゃん用のイチゴフォトスポットも登場。

かわいらしいイチゴメニューと一緒に撮影するのはもちろん、推しのぬいぐるみの撮影スポットとしても利用できます☆

香り付きステッカープレゼントキャンペーン

タウン内 ショップではイチゴグッズを購入すると、1会計1枚「ストロベリーフェスタ オリジナルイチゴの香り付きステッカー」がもらえます!

「リサとガスパール」とイチゴのデザインがかわいいステッカーです☆

※無くなり次第終了。1名様につき1枚までの配布

※対象商品は公式HPを確認ください

※ステッカーの画僧はイメージです

イチゴの日(15日)イベントの開催

イチゴの日にちなみ、2月15日(土)と3月15日(土)はこの日だけの限定イベントを開催。

2月は「リサとガスパール」が登場するグリーティングイベントやフェアメニューのトッピング増量キャンペーン、3月はイチゴ食べ比べイベントが実施されます。

2月15日(土)イチゴの日イベント「グリーティングイベント」

開催日時:2025年2月15日(土) 15:00〜

場所:エッフェル塔噴水前広

※雨天の場合はショップ内で開催

イチゴの帽子を被った「リサ」と「ガスパール」が登場するグリーティングイベントを開催!

かわいい2人と楽しい時間を過ごせます。

2月15日(土)イチゴの日イベント「フェアメニュー一部増量」

増量対象メニュー:

・フロマージュフレーズモンブラン(レレーヴ サロン・ド・テ):ストロベリークリーム増量

・苺のミルフィーユパフェ(レレーヴ サロン・ド・テ):イチゴ増量

・ストロベリーワッフル(レレーヴ サロン・ド・テ):イチゴソース増量

・ストロベリーチョコバナナ(LA BANANE):ストロベリーチョコ増量

利用方法:増量希望の場合は注文時に「増量キャンペーン」利用をスタッフに伝える

※予約不可なので当日に伝えてください

フェアメニューの一部商品のイチゴやトッピングが増量するキャンペーンを開催。

イチゴ好きにはたまらないキャンペーンです☆

3月15日(土)イチゴの日イベント「地元イチゴの食べ比べ」など

実施日:2025年3月15日(土)

3月15日(土)は、地元イチゴの食べ比べが楽しめるイベントや、ワークショップ、イチゴのつかみ取りなどが楽しめるイベントを実施予定。

3月のイチゴの日イベントに関する詳細は後日公式HPにて発表されます。

「リサとガスパール」の絵本の世界そのままのパリの街並みの中で、イチゴを存分に満喫できるフェア!

富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」春のイチゴフェア「STRAWBERRY FESTA」は、2025年2月8日(土)から4月4日(金)までの開催です。

