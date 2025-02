THREE“香りを飲む・食べる・吸う”「センティッドアルケミー」シリーズが誕生、柑橘香るグミなど

THREE(スリー)から、“香りを摂る”という発想の「センティッドアルケミー(Scented Alchemy)」シリーズが誕生。2025年3月26日(水)より限定発売される。

“香りを摂る”発想から生まれた「センティッドアルケミー」

スキンケアからフレグランスまで、精油を軸としたさまざまな香りを探求しているTHREE。今回誕生する「センティッドアルケミー」は、“飲む・食べる・吸い込む”ことで香りを楽しむ新感覚のシリーズだ。

“香りを飲む”ノンアルコールジン&本格ジン

“香りを飲む”という発想から生まれたのは、蒸留酒のような味わいのノンアルコールジン。国産のホーリーバジルに加え、スパイシーなジュニパーベリーや甘い香りのジャーマンカモミール、柑橘感のあるレモングラスなど9種のボタニカルを厳選し、みずみずしいハーブの余韻を楽しめるよう仕上げている。



付属のショットグラスでストレートに飲むのはもちろん、トニックやソーダと割ってリアルなジンのように、温かなお湯と合わせてマイルドに飲むのもおすすめ。“爽やかな風”のようなニュアンスが、「口中香」として広がる。

また、モダンな芳香と「口内香」を感じられる本格アルコールジンも登場。80種の植物・発酵エキスによるベーススピリッツを使用し、15種類のボタニカルとブレンドした。ひと口飲むと、フローラルなアロマが広がり、クリーンでふくよかな口当たりを感じられるはず。ソーダで割ればキリッとクリーンに、トニックと合わせれば芳醇で甘やかな味わいを楽しめる。

“香りを食べる”3種のハードグミ

“香りを食べる”という新発想のハードグミにも注目したい。キューブ状のグミを口に入れると、ギュッとつまったハードなテクスチャーとともに、ハーブとスパイスの心地よい刺激が広がり、気分をリフレッシュ。集中したいタイミングのチューニングフードとしてもおすすめだ。フレーバーは、「辛」「涼」「酸」をテーマにした3種類を用意する。

01 SPICE UP SCENE(エクストラハード):最もハードで噛み応え抜群のジンジャー&スパイスフレーバー。噛むほどにスパイシーな刺激がほとばしる。瞬発力を必要とするプレゼン前やディスカッションの直前におすすめ。爽やかな甘みが余韻として残り、「瞬間覚醒」へと導く。

02 INVISIBLE GARDEN(ハード):ハードなテクスチャーで、ほぐれるほどに突き抜けるミントフレーバー。嚙み砕くごとに感じる圧倒的なペパーミントの清涼爽快感。涼やかな余韻が持続し、「瞬間清涼」で集中力をアップさせてくれる。

03 CITRUS SURPRISE(ミディアム):噛むほどに弾けるフレッシュなシトラスフレーバー。レモンの軽やかで爽やかな酸味が刺激となり、瞬間的に気分の切り替えを誘引する。ミディアムな弾力とソフトな質感を兼ね備え、爽やかで甘みのある香りが広がり「瞬間爽快」を促す。

“香りを吸いこむ”深呼吸サポートデバイス

“香りを吸い込む”というアイデアから誕生したのが、ボタニカルのニュアンスを水蒸気に込めた深呼吸サポートデバイス。ペン状のスリムなデバイスをくわえ、深くゆっくりと呼吸することで、ハーバル、フローラル、エアリーな植物の香りを体いっぱいに感じられる。ニコチン0、タール0はもちろんのこと、カロリーや糖質の負担もないの嬉しい。フレーバーは全3種の中から好みのものをチョイスしてみて。



00 RETURN TO THE ONE:温かみがありながらも涼やかに。シトラスの爽やかさで、ニュートラルな自分自身へと立ち戻るような、ハーバルフローラルのハーモニー。ウッディでほのかな苦みが心地よく定着していく。



01 EVERGREEN GROOVE:甘い香りを浮かばせた、野生の花々。心の中に小さな庭園が芽生えるような、リラックスをイメージさせるフローラル。ローズマリーやスペアミント、ウッディを加え、プリミティブなムードを漂わせる。



02 BIRTH OF THE COOL:清涼感とやわらかな甘さが、ハートを軽やかにする。レモンバームにフレッシュなハーバルが溶け合い、落ち着きを醸すウッディが力強く支えるエナジーに満ちた香り。風が駆け抜けた瞬間の心地よさを感じて。



【詳細】

「THREE センティッドアルケミー」

発売日:2025年3月26日(水)

アイテム:

・「THREE センティッドアルケミー ディスティルド ノンアルコール ジン」500mL 8,640円<限定品>

※THREEオリジナルショットグラス付き。

※糖質ゼロ、プリン体ゼロ、カロリーゼロ。

※20歳以上の飲用を想定して開発している。

・「THREE センティッドアルケミー ディスティルド ジン」500mL 8,800円<限定品>

※アルコール度数43%。

※糖質ゼロ、プリン体ゼロ。

※20歳未満の人は購入・飲用できない。

・「THREE センティッドアルケミー チューンズ」全3種 各3,240円<限定品>

※各20粒入り。

※未成年の利用は推奨していない。

※アレルギー特定原材料28品目に該当する原料としてゼラチン、大豆を使用している。

・「THREE センティッドアルケミー イントゥフロー バイ ブリーザー」全3種 各3,300円<限定品>

※THREEオリジナルポーチ付き。

※法律上未成年の使用が禁止されている商品ではないが、成人の使用を想定している。未成年の利用は推奨していない。



【問い合わせ先】

THREE

TEL:0120-898-003(フリーダイヤル)

