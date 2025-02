【「ダウナーお姉さんは遊びたい」第1巻】2月27日 発売予定価格(通常版):770円価格(特装版):1,540円

「ダウナーお姉さんは遊びたい」第1巻の表紙

「ダウナーお姉さんは遊びたい」の公式Xアカウントは、第1巻特装版に付いてくる豪華「コロコロ風ふろく爆盛り」のふろくをチラ見せする画像を投稿した。

画像には、「スペシャルマルチデッキケース」、「遊びまくりキラステッカー」、「ホビー盛りだくさん!BIGビジュアルポスター」の一部が写っている。

「ダウナーお姉さんは遊びたい」第1巻の発売は2月27日。価格は通常版が770円、「コロコロ風ふろく爆盛り特装版」が1,540円。

「スペシャルマルチデッキケース」、「遊びまくりキラステッカー」、「ホビー盛りだくさん!BIGビジュアルポスター」の一部

【「ダウナーお姉さんは遊びたい」のあらすじ】

中学校に進学し周りの変化に戸惑う新田晴は、ある日の夕方、公園のベンチで謎のお姉さんに声をかけられる。「さあ少年。選びたまえ、君のベイを。」ベイ……。ベイ? ベイブレード!? お姉さんの正体は、この世の何よりもホビーを愛するコロコロ現役読者だったのだ! 夕焼け空とコロコロがよく似合う「少年」呼びのダウナーお姉さんとの、本格ホビーコメディ!

(C) Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved.