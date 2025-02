心に残るアートが勢揃い！BUSCA「バレンタインセール」

BUSCAは、日本全国のアーティストから好きな作品が見つけられる「FROM ARTIST」にて“バレンタインセール”と題し、2025年2月1日(土) - 2025年2月28日(金)の期間、セールイベントを開催中です。

BUSCA「バレンタインセール」

イベント開催期間: 2025年2月1日(土) - 2025年2月28日(金)

開催場所 : https://from-artist.com

バレンタインは、愛と感謝の気持ちを伝える特別な日。

FROM ARTISTのアートセールは、この大切な日をより特別にするために企画。

大切な人への贈り物として、または自分へのご褒美として、心に残るアートをお得に手に入れられる機会です。

既に50点を超える、一点もののアートがセール対象予定となっています。

【バレンタインセールのここがすごい!】

1. 一点もののアートが勢揃い

FROM ARTISTでは一点ものの作品が多く、もともと手に取りやすい価格が多数あります。

ですが…本イベントの期間中は、よりスペシャルプライスで提供!

2. 未掲載の新しい作品が公開

バレンタインセール用に新しく作品を掲載してくださるアーティストの方が多数いらっしゃいます。

セール開始と同時に販売も開始になりますのでお見逃しなく。

3. セール期間中は随時作品追加予定

セール期間中は随時作品が追加されます。

一点ものの作品が売り切れる前に是非チェックお願いします。

4. まだ見ぬアーティストと出会える

FROM ARTISTは有名無名関係なく、アーティストが自身の作品を掲載できる場です。

日本中からあなたのお気に入りの作品を見つけてください。

まだ見ぬアーティストとの出会いがあなたを待っているかもしれません。

5. 作品への想いが知れる

FROM ARTISTはSNSにて、バレンタインセール対象作品や参加アーティストを紹介します。

完成までの道のりやアーティストの作品に込めた想いなどを知ることで、より深く作品を堪能することができるでしょう。

6. アーティストの支援が出来る

アーティストの中には、制作活動だけで生活するのが難しい方も大勢います。

そのようなアーティストは作品を購入していただくことで、アーティストとしての活動を継続できるようになります。

バレンタインセールにてお気に入りの作品を見つけていただき購入してもらう。

それが、アーティストにとっての最大の支援になります。

