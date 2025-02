推しとの日々を彩るアイテム！推し活SHOP「Oshi-pla」

2025年2月1日(土)より、原宿竹下通り2号店内に推し活総合ショップ「Oshi-pla(オシプラ)」をオープンしました。

推し活SHOP「Oshi-pla」

所在地 :東京都渋谷区神宮前1丁目9-1 ACN原宿竹下通りビルB1F

#C-pla 原宿竹下通り2号店店内

電話番号:070-1217-3735

営業時間:10:00〜21:00

2025年2月1日(土)より、原宿竹下通り2号店内に推し活総合ショップ「Oshi-pla(オシプラ)」をオープン☆

■Oshi-plaとは■

「推し活」にスポットを当てた「#C-pla」の物販事業。

「日々を生きる活力を与えてくれる“推し”を彩る」をテーマに様々な商品を展開中です。

■店内■

内装は“推しカラー”が目立つように白を基調にしたポップなデザインで統一されており、好きな色を選びやすい空間となっています。

ペンライトやクリアバッグなど、気合いを入れたいライブに必須なアイテムから、アクスタポーチやマルチケース、ぬい服など、推しとの日々を彩るアイテムまで、幅広く取り揃えています!

■#C-plaとは■

Cupsule Toy New World!

#C-pla(シープラ)は、全国にその地域オリジナルのお店を展開する「カプセルトイ専門店」!

各店舗を「惑星」に見立て、地域の特色に合わせたデザインや店舗展開を行っています。

どこまでも広い宇宙のようなカプセルトイの世界を楽しめます。

全国に125店舗以上を展開中(2025年2月現在)

