プルマン東京田町館内のレストラン&バー「JUNCTION」に、桜が見えるレストランで楽しむ「桜アフタヌーンティー2025」が登場。

桜と苺のメレンゲや桜の霙羹など、華やかな桜スイーツが登場で心を満たすひとときを、窓一面に広がる美しい桜の風景とともに堪能できます☆

プルマン東京田町「JUNCTION」桜アフタヌーンティー2025

提供期間:2025年3月1日(土)〜2025年5月31日(土)

提供時間:14:30〜16:30(L.O. 16:00)120分制 / ドリンク90分制

料金:一人 7,000円(税込)〜

内容:

スイーツ7種: 桜と苺のバシュラン、 プランタン、桜の霙羹(さくらのみぞれかん)、フランボワーズのガナッシュサンド、桜とスリーズのムース、抹茶とグレープフルーツのマカロン、柚子のロールケーキ日替わりセイボリー4種:鴨とピスタチオのテリーヌ 、じゃがいものグラタン、カリフラワーポタージュ、苺とビーツとフルーツトマトのカプレーゼ / ラザニア、アランチーニ、季節のポタージュ、テリヤキチキンラップ、季節野菜のフリッタータ、フロマージュキッシュ、チキンガランティーヌ、パテドカンパーニュ、旬魚のカルパッチョ、カプレーゼ、手毬寿司、サーモンエスカベッシュ、スモークサーモンとアボカドラップ、などから日替わりで提供フリーフロー:コーヒー(ホット・アイス)、エスプレッソ (シングル・ダブル)、カフェラテ (ホット・アイス)、カプチーノ14種のロンネフェルトの紅茶:ルイボス キルシュブリューテ、スイートキス、クイーンオブチェリー、モルゲンタウ、イングリッシュブレックファスト、アッサムバリ、アールグレイ、ダージリンサマーゴールド、アイリッシュウィスキークリーム、チルアウトウィズハーブ、カモミール、 ペパーミント、バイタルグレープフルーツ、アーユルヴェーダ ハーブ&ジンジャー

提供場所:JUNCTION(東京都港区芝浦3-1-21 プルマン東京田町 2F)

アクセス:JR山手線田町駅直結徒歩1分、都営地下鉄三田駅徒歩3分

予約:Web、電話(プルマン東京田町 代表 レストラン予約 10:00〜22:00)03-6453-5855

※表記はすべて税込み、サービス料はありません

※前日までの予約

ゲスト のインスピレーションを刺激する、仏アコーのプレミアムライフスタイルホテル「プルマン東京田町」に「桜アフタヌーンティー2025」が登場。

桜の見頃を迎えると、窓一面に広がる桜の風景を館内から楽しめるロケーションもポイントです。

2025年春、プルマン東京田町が提供する「桜」をテーマにした華やかな「桜アフタヌーンティー」

桜色に彩られた「桜と苺のバシュラン」や

みずみずしい苺が鮮やかな「プランタン」など、春の喜びを感じる美しいスイーツが並びます☆

中でも「桜の霙羹(さくらのみぞれかん)」は、花見の季節にぴったりな和菓子のテイストが光る逸品。

塩漬けの桜の花がアクセントとなり、柔らかな桜色の寒天ともち米の甘みが溶け合う上品な味わいです。

自家製の桜色の羊羹に、道明寺粉のはんなりとした風味が加わり、まるで桜の花が咲き誇るよう!

桜色の窓辺で楽しめる「桜アフタヌーンティー」にぴったりの、春を感じるメニューです。

そして、プルマン東京田町のアフタヌーンティーは、シェフ自慢のセイボリーも魅力。

日替わりで4品のセイボリーを提供し、鴨とピスタチオのテリーヌやトリュフエッグサンド、カリフラワーポタージュなど季節の素材を生かした贅沢な料理が並びます☆

春の風を感じながら、レストランのコース料理を一口ずつ味わう、贅沢なアフタヌーンティーです。

また、ドイツの老舗紅茶メーカー・ロンネフェルトより、14種類の紅茶を心ゆくまで楽しめるフリーフローも用意されます。

2025年春のおすすめ紅茶は、ドイツ語で「桜の花」を意味する「ルイボス キルシュブリューテ」

ノンカフェインのルイボスをベースに、チェリーとバラの花びらをブレンドした、春にぴったりの紅茶です。

美しい花びらがポットで舞い、フルーティーな香りがふわりと広がる一杯を楽しめます☆

そして、プルマン東京田町で楽しむ「桜アフタヌーンティー」の一番の特徴は、目の前に広がる桜の景色。

桜の見頃が訪れると、カウンターエリアの大きな窓から美しい桜の風景を一望できます。

桜の木々は毎年5cmほど枝葉を伸ばし、2018年に開業したプルマン東京田町とともに成長を続けている存在。

「桜アフタヌーンティー」を味わいながら、目の前に広がる桜の景色と共に、特別な時間を過ごせます!

※例年、桜は3月末から4月が見頃です

桜のシーズンには窓一面に広がる桜の風景も楽しめる、華やかな春のアフタヌーンティー。

プルマン東京田町の「桜アフタヌーンティー2025」は、2025年3月1日から5月31日まで提供です☆

