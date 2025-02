「ミクナビ」アプリのデジタルスタンプラリー！SNOW MIKU 2025／#C-pla「雪ミク(初音ミク)」コラボキャンペーン

カプセルトイ専門店「#C-pla」の運営などアミューズメント事業を展開するトーシンは、2025年2月4日(火)より「雪ミク(初音ミク)」のフェスティバル「SNOW MIKU 2025」とコラボし、北海道店舗限定にてSNOW MIKU 2025デザインの限定商品の発売や、雪ミクのデザインがあしらわれたノベルティ配布などを行います。

SNOW MIKU 2025/#C-pla「雪ミク(初音ミク)」コラボキャンペーン

■「SNOW MIKU 2025」とは■

「雪ミク(初音ミク)」が北海道を応援するフェスティバルです。

「初音ミク」を企画・開発したクリプトン・フューチャー・メディアが北海道札幌市にあることから、2010年より毎年北海道で開催しており、2024年で16周年を迎えます。

「#C-pla」を運営するトーシンも同じく北海道帯広市に本社を置き、同じく北海道を応援する企業としてコラボレーション企画を開催しました。

【#C-pla『雪ミクコラボキャンペーン』開催概要】

[開催日時]2025年2月4日(火)〜3月31日(月)

《限定商品》

#C-pla限定 SNOW MIKU2025ラバーキーチェーン

全6種/1回400円(税込)

[#C-pla限定カプセルトイ展開店舗]

札幌PARCO店/コクミン狸小路3丁目店/東光ストア プロム山鼻店/東光ストア北栄店/マックスバリュ北32条店/マックスバリュ新道店/ラッキー星置店/コープさっぽろ いしかり店/マックスバリュ手宮店/未来屋江別野幌店/マックスバリュ北広島店/マックスバリュ恵庭店/ザ・ビッグ岩見沢店/マックスバリュ栗山店/マックスバリュ滝川店/メガセンタートライアル旭川店/アモール旭川店/イオン旭川春光店/イオン旭川永山店/マックスバリュ留萌店/イオン名寄店/西條稚内店/イオン登別店/マックスバリュ登別店/マックスバリュ沼ノ端店/マックスバリュ富川店/イオン静内店/帯広駅店/ザ・ビッグイーストモール店/マックスバリュ稲田店/ガシャポンSHOP produced by #C-pla イオン釧路店/シティもんべつ店

《ノベルティ》

SNOW MIKU 2025オリジナルホログラムステッカー

[配布条件]

対象商品3個購入のお客様

※対象商品の空カプセルをスタッフまでお持ちください。

[ノベルティプレゼント実施店舗]

狸小路2丁目店/狸小路4丁目店/狸小路5丁目店/狸小路5丁目北店/アリオ札幌店/カテプリ新さっぽろ店/イオンモール札幌苗穂店/イオンモール札幌発寒店/CiiNACiiNA屯田店/イオン千歳店/イオンモール旭川駅前店/イオンモール旭川西店/イオン北見店/イオン帯広店/イオン釧路店/イオンモール釧路昭和店/東武サウスヒルズ店/イオン上磯店

また、期間中は「ミクナビ」アプリを使ってチェックポイントにチェックインするデジタルスタンプラリーを開催しています。

《#C-pla チェックイン会場》

・#C-pla 狸小路2丁目店

・#C-pla 狸小路4丁目店

※対象商品/ノベルティはなくなり次第終了となりますのでご注意ください。

