松栄堂は、横浜店が開設5周年を迎え、2025年2月にさまざまな企画を実施します。

松栄堂「香りを楽しむ3つの記念企画」

松栄堂は、横浜店が開設5周年を迎え、2025年2月にさまざまな企画を実施。

■3つの楽しい企画

1:記念イベント「ミニサロン ひととき」

横浜店で、松栄堂が厳選した香木4種を聞香スタイルで楽しめる小さなサロンを開催。

初めての方も気軽に参加できます。

開催日 :2025年2月23日(日)(1日2回開催・所要時間60分)

参加費 :WEB予約3,300円(税込)・電話予約3,520円(税込)

定員 :各回最大6名様

予約 :要(2月3日より予約を承ります)

開催場所:松栄堂 横浜店

ミニサロン ひととき

2:数量限定商品「香りとチャームを選べる匂い袋」

横浜元町「近沢レース店」とのコラボレーション商品を数量限定で発売。

繊細で可愛らしい近沢レース店製のレースをあしらった袋本体とレースチャーム、松栄堂製の香りを選んでいただき、その場でスタッフがおつくりする匂い袋です。

発売日 :2025年2月上旬〜なくなり次第販売終了

価格 :1,595円(税込)

香り :丹生の花(凛とした艶のある香り)または上品(おだやかな和風の香り)

袋本体 :長さ50〜60mm(出来上がりの大きさ)レース:近沢レース店製

レースチャーム:数種類 近沢レース店製

販売場所 :松栄堂 横浜店・銀座店

香りとチャームを選べる匂い袋

3:記念品プレゼントクーポン配信

期間中、松栄堂公式アプリをダウンロードいただいている方にクーポンを配信。

横浜店スタッフにクーポン提示で記念品をプレゼントします。

クーポン配信期間:2025年2月13日(木)〜なくなり次第終了

※クーポンの利用はお一人様一回のみ

記念品プレゼント

■お香の移動販売車「ことことワゴン」も横浜店を応援!

松栄堂が開発・運営するお香の移動販売車「ことことワゴン」も横浜店の5周年記念企画に連動し、2025年は横浜に多数出店予定。

<ことことワゴン2号車出店スケジュール>

出店場所:横浜ベイクォーター(神奈川県横浜市神奈川区金港町1-10)

出店日時:2025年2月1日(土)〜7日(金)11:00〜19:00

■香老舗 松栄堂 横浜店

2020年2月13日、日本の香り・文化に巡り会える拠点となることを目指して、横浜店西口にオープンしました。

商品の販売だけでなく、お香の楽しさを提案するイベントを随時開催しています。

所在地 :〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル1階

営業時間:10:00〜19:00(土曜・日曜・祝日〜18:00)

電話番号:045-412-5590

定休日 :年中無休(年末年始を除く)

<香りにであう会>

お香の日「4月18日」にちなみ、毎月18日に季節に合わせたおすすめの香り3種を横浜店スタッフの案内でお試しいただくイベント。

開催日 :毎月18日(1日6回開催・所要時間15分)

参加費 :無料

定員 :各回最大6名様

予約 :不要(先着順にて案内します)

開催場所:松栄堂 横浜店

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 記念品プレゼントのクーポン配信も!松栄堂「香りを楽しむ3つの記念企画」 appeared first on Dtimes.