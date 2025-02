噛めば噛むほど肉の旨みが口の中に広がる！炭焼ステーキ BEEF IMPACT「ハネシタステーキフェア」

『炭焼ステーキ BEEF IMPACT』では、2025年2月1日より、炭焼ステーキ BEEF IMPACT全店舗フェアメニューとして「ハネシタステーキフェア」を開始します。

炭焼ステーキ BEEF IMPACT「ハネシタステーキフェア」

販売価格: 【200g】1,920円 (税込2,112円)

【300g】2,880円 (税込3,168円)

※ランチタイムはライス(おかわり無料)、ランチサラダ、スープ付き

開催期間: 2025年2月1日(土)〜3月末予定

※なくなり次第終了とさせていただきます。

開催店舗: 炭焼ステーキ BEEF IMPACT全店

店舗情報: https://beef-impact.com/

※営業時間は各地域の状況により異なります。

『炭焼ステーキ BEEF IMPACT』では、2025年2月1日より、炭焼ステーキ BEEF IMPACT全店舗フェアメニューとして「ハネシタステーキフェア」を開始。

【ハネシタステーキフェア】

牛の肩ロースの一部であるハネシタは、別名「ザブトン」とも呼ばれる希少部位。

今回この希少部位を豪快に厚切りステーキで提供。

噛めば噛むほど肉の旨みが口の中に広がります。

ランチタイム、ディナータイム共に200g1,920円(税抜)からのお手頃価格で提供します。

さらにランチタイムではライス、サラダ、スープ付き。

お米は最高級米特Aランク北海道仁木町銀山産「ゆめぴりか」を100%使用し専用の羽釜で炊き上げています。

粘り気と甘みがある美味しい炊き立てご飯がおかわり自由となっています。

【羽釜ご飯】

BEEF IMPACTではご飯にもこだわります。

最高級米特Aランク北海道仁木町銀山産「ゆめぴりか」を羽釜でじっくり丁寧に炊き上げて提供します。

ふっくらと炊きあがったご飯は、ステーキとの相性も抜群です。

