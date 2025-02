サンリオが、卒業、進級シーズンに合わせて思い出作りをする学生に向け、春のキャンペーン「集まれ!サン年リオ組〜春の学割キャンペーン〜」を開催!

期間中、Sanrio+会員の学生限定で、1,100円(税込み)以上のお買い物の際、「200円OFF学割クーポン」が利用できるキャンペーンです☆

サンリオ「集まれ!サン年リオ組〜春の学割キャンペーン〜」

実施期間:2025年2月13日(木)〜3月23日(日)

クーポン利用方法:

(1) Sanrio+「スマイルを使う/抽選に応募する」をタップする

(2) 期間限定の「「春の学割キャンペーン」を使う」から、「サンリオショップ学割クーポン200円割引」に交換する

※クーポンは、0スマイルで交換できます

(3) 店舗にて1,100円(税込)以上の購入の際、レジカウンターで「利用可能なクーポン一覧」から「サンリオショップ学割クーポン200円割引」を選択し、クーポン画面と学生証を提示する

※その場で表示されたバーコードをスキャンして読み取ります。バーコード画面は一度閉じてしまうと再表示ができません

<注意事項>

※一人1IDにつき、1回利用が可能です

※一部対象外商品があります

※利用の際には中学・高校・大学・専修・各種学校から発行された学生証を提示してください。保険証やマイナンバーカード等での生年月日の提示では利用できません

※クーポンの利用は、利用対象店舗 の営業時間内のみです

※Sanrio+お買い物クーポンや他クーポンとの併用可

※他クーポン併用の際には、本クーポン利用後の購入金額が他クーポンの各購入条件以上で利用が可能です。また、他クーポン利用後の購入金額が1,100円(税込)以上の場合にも、本クーポンの併用が可能です

※株主優待券との併用不可

※サンリオピューロランドやハーモニーランドのチケット購入には利用できません

※クーポンは一度交換すると取り消しはできません。また、いかなる場合でも、クーポンの再発行や期間延長対応は不可

※有効期限内に使用いしなかった場合、学割キャンペーンクーポンは無効となります。有効期限はクーポン上部に記載されています

※クーポンは、学生以外の会員にも配付されます

※利用対象店舗を必ずご確認の上、使用してください

実施店舗:全国のサンリオショップ

※一部百貨店サンリオコーナー・SANRIO CAFE・サンリオオンラインショップ・サンリオピューロランド・ハーモニーランド・Sanrio OUTLET店舗は利用対象外です

全国のサンリオショップにて、卒業、進級シーズンに合わせて思い出作りをする学生に向けた、春のキャンペーン「集まれ!サン年リオ組〜春の学割キャンペーン〜」を開催!

キャンペーン期間中、Sanrio+会員の学生限定で、1,100円(税込み)以上購入の際、「200円OFF学割クーポン」が利用できます。

また、クーポンを利用した全員への特典としてキラキラシールのプレゼントも☆

さらに、本キャンペーンでしか手に入らない学生生活を送る制服姿のキャラクターのかわいいオリジナル壁紙のダウンロードも利用できます。

卒業、進級を控える学生の、大切な仲間たちとの最高の思い出づくりをサポートしてくれるキャンペーンです!

※本クーポンは、学生証を持っているSanrio+会員限定のキャンペーンです

※対象のサンリオショップで1,100円(税込)以上のお買い物の際に、学生証提示の上利用ください

※「Sanrio+」とは:サンリオグループ共通の会員サービス。サンリオショップ・サンリオオンラインショップ・サンリオピューロランド・ハーモニーランドなどでためたスマイル(ポイント)を使ってギフトに交換したり、限定サービスが楽しめます

かけがえのない思い出や学生生活を彩るグッズ

商品名・価格:

・前髪クリップ各種 各550円(税込)〜

・ミニマスコットホルダー各種 各1,045円(税込)

学生にとって、2月〜3月は卒業、進級を控え、大切な仲間と最後の思い出を作る特別な時期です。

サンリオのグッズが、思い出づくりとして友達と楽しむお揃いアイテムや、ちょっとしたありがとうの気持ちのプチギフトなど、特別な思い出作りや仲間との絆を深めるサポートしてくれます☆

友だちとおそろいの前髪クリップやミニマスコットホルダーを選んだり、

スクールバッグをお揃いアイテムでデコレーションしたりするのもおすすめです!

壁紙プレゼント

実施期間:2025年2月13日(木)〜3月23日(日)

実施店舗:全国のサンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー

※一部実施していない店舗があります

※サンリオオンラインショップでは取り扱っていません

サンリオショップにある「サンリオ春の学割キャンペーン」の二次元コードをスマートフォンのカメラで読み取ると、学生生活を送る制服姿の「ハローキティ」と「ディアダニエル」のオリジナル壁紙がダウンロードできます。

学生生活を楽しむ2人のかわいい姿に癒やされます☆

サンリオ商品企画部公式TikTok「キャラクターたちの青春の1ページ」写真を投稿

期間:2025年2月13日(木)〜3月23日(日)

サンリオ商品企画部公式TikTokのストーリーズでは、まで、毎日「キャラクターたちの青春の1ページ」をテーマにした写真が投稿されます。

毎週金曜日にはスペシャルムービーも楽しめます☆

かわいいサンリオグッズをお友だちと楽しめるように、学生生活の思い出作りを応援!

「集まれ!サン年リオ組〜春の学割キャンペーン〜」は、全国のサンリオショップ(一部店舗を除く)にて、2025年2月13日(木)から3月23日(日)まで開催です。

© 2025 SANRIO CO.,LTD. 著作:(株)サンリオ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 200円OFFクーポンプレゼント!サンリオ「集まれ!サン年リオ組〜春の学割キャンペーン〜」 appeared first on Dtimes.