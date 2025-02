TVアニメ『薬屋のひとりごと』POP UP STOREの第2弾の開催が決定。今回は第29話(第2期第5話)「月精」がテーマになっており、着飾った猫猫(マオマオ)、月の精に扮した壬氏(ジンシ)の描き下ろしイラストが使用されている。後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫が、宦官・壬氏の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計3300万部突破の大人気後宮謎解きエンタテインメント『薬屋のひとりごと』(著者:日向夏・イラスト:しのとうこ(ヒーロー文庫/イマジカインフォス刊)。2023年10月からTVアニメの放送が始まり、各配信プラットフォームでは視聴ランキングで常に上位にランクイン。TVアニメ第2期は2025年1月10日(金)から放送中。

『薬屋のひとりごと』POP UP STOREはフィルター・インクが運営、2024年に梅田ロフトをスタートに巡回して好評だった企画。今回は第2弾となる。今回のPOP UP STOREは第29話(第2期第5話)「月精」がテーマ。異国からの特使・姶良(アイラ)と愛凛(アイリーン)は「祖父がこの国で見た月の精を見たい」と所望。猫猫は長身の美人である特使2人にインパクトを与えるため、男性とは思えぬほどの美貌の壬氏を女装させ、蛾を用いた演出で2人の度肝を抜く。POP UP STOREは「月精」のふたりの特別な描きおろしイラストを使用した会場限定アイテムや先行アイテムのほか、フォトスポット(※一部店舗縮小)や場面写真パネル展示など見どころ満載のイベントとなっている。また期間中は新規グッズが多数、先行展開される予定とのこと。猫猫の顔にはソバカスがあるが、実はこれは化粧でわざと描いているもの。「月精」では着飾った姿で登場しており、ソバカスなしモードになっている。また壬氏の描き下ろしイラストは優雅な舞のポーズとなっており、猫猫との身長差もあってこれまた見応えがある。また描き下ろしのミニキャライラストも登場。「月精」のキーパーソンとなった猫猫・壬氏・高順・子翠・アイラ・アイリーン・やり手婆の7人で、ミニキャラグッズも登場する。やり手婆は若い時の姿だ。さらに購入者特典として税込2000円以上購入ごとにイラストカード(全7種)がランダムでプレゼントされる。絵柄は会場ごとに異なるものになっている。『薬屋のひとりごと』POP UP STORE第2弾は、梅田ロフト(2025年2月15日〜3月2日)、川崎ロフト(2025年2月21日〜3月11日)、広島ロフト(2025年3月11日〜3月31日)、モユク札幌ロフト(2025年3月20日〜4月8日)、渋谷ロフト(2025年4月16日〜5月11日)、栄ロフト(2025年4月25日〜5月19日)、仙台ロフト(2025年5月20日〜6月8日)、天神ロフト(2025年6月3日〜6月23日)の全国8カ所で展開。一部開催期間は重複している。また最遅は6月スタートなので、待ちきれない方は遠征するのも1つの手だろう。(C)日向夏・イマジカインフォス/「薬屋のひとりごと」製作委員会